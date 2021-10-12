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Турецький “білий рай” Памуккале за 9 місяців відвідало понад 1 млн туристів

Гліб Парфененко
Турецький Памуккале за 9 місяців відвідало понад 1 млн туристів

Популярний туристичний район Туреччини Памуккале в провінції Денізлі за дев’ять місяців 2020 року відвідали понад 1 млн туристів.

Цей район Туреччини включений до списків спадщини ЮНЕСКО.

Турецький Памуккале за 9 місяців відвідало понад 1 млн туристівПамуккале знаменитий термальними водами, які утворюють травертинові каскади, тераси і басейни, а також підземними містами.

Туристи проводять час прогулюючись по білим терасах-травертину, купаючись в термальних джерелах, в тому числі в знаменитому басейні Клеопатри, подорожуючи на повітряних кулях і роблячи стрибки з парашутами.

У зв’язку з початком пандемії коронавірусу, яка негативно вплинула на сферу туризму в усьому світі, число людей що відвідали Памуккале в 2020 році, обмежилося 620 120 чоловік, тоді як в січні-вересні поточного року «білий рай» в Туреччині відвідали 1 млн 50 тис. туристів.

Глава Асоціації готельєрів Денізлі (DENTUROD) Газі Мурат Шен розповів агентству «Анадолу», що з нормалізацією ситуації Памуккале повертається в свої минулі дні.

За його словами, багато об’єктів в Памуккале знову відкрили свої двері для відвідувачів.

Турецький "білий рай" Памуккале за 9 місяців відвідало понад 1 млн туристів

Шен задоволений тим, що за перші дев’ять місяців вдалося досягти мети в 1 млн туристів, поставлених на період пандемії.

«Ми очікуємо, що протягом трьох місяців до кінця року Памуккале відвідають ще 200 тис. туристів. Тобто загальна кількість туристів, як очікується, за підсумками року перевищить 1,2 млн. Ми отримуємо бронювання з Південної Кореї і Тайваню. З жовтня надійшли також запити з країн Південно-Східної Азії», – зазначив він.

Турецький "білий рай" Памуккале за 9 місяців відвідало понад 1 млн туристів

Глава DENTUROD сподівається на те, що 2022 рік стане краще, як для Туреччини в цілому, так і для Памуккале.

За його словами, з повним відновленням авіасполучення Памуккале в 2022 році досягне мети в 3 млн туристів.

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