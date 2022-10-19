Експерти розповіли, які екскурсії в Туреччині вас розчарують

У Туреччині популярний формат відпочинку, коли людина постійно знаходиться на території готелю, і лише зрідка розбавляє свій день поїздками до туристичних визначних пам’яток. Справді, туроператори в Туреччині пропонують великий вибір екскурсій і багато з них виявляються цікавими, але після відвідування інших визначних пам’яток мандрівники можуть залишитися незадоволеними. Про те, які екскурсії в Туреччині точно не варто відвідувати – у матеріалі “ДІП”.

Памуккале

Цілющі ванни в цій місцевості щорічно приваблюють безліч туристів, які хочуть на собі випробувати методи омолодження Клеопатри. Памуккале є комплексом з природних басейнів, в яких можна викупатися, а також насолодитися красою природи. Однак туристи все частіше виявляються розчаровані екскурсією через кілька причин: велика кількість людей, довга дорога, додаткові витрати та магазини у дорозі. Справа в тому, що Памуккале знаходиться далеко від основних курортних міст, тому їхати туди досить довго, відповідно, туристам пропонують ранній виїзд, а через популярність пам’ятки там критично багато людей. Також по дорозі туроператори організовують екскурсії магазинами, які багатьом туристам не цікаві.

Катання на яхті

У різних регіонах Туреччини пропонують різні варіації катання на яхті. Як правило, це екскурсія, яка триває з ранку до вечора. Туристів садять на корабель, відвозять у лагуну, де вони купаються, а потім їдуть назад. Все це може супроводжуватися розвагами на кораблі, наприклад, концертами чи пінною вечіркою. Однак задоволення ця екскурсія не приносить з кількох причин. По-перше, на корабель набирають занадто багато людей, тому перебувати, а тим більше пірнати з палуби, досить важко. По-друге, на екскурсію приходять люди різного віку, у тому числі й діти, тож відпочити у дорослих без криків на тлі не вийде. По-третє, розваги, судячи з відгуків туристів, бажають кращого.

Каппадокія

До Каппадокії краще дістатися самостійно, а не у складі екскурсії. Це місце дійсно заворожує своїми краєвидами та красою. Однак у складі організаційної туристичної групи ви не відчуєте того усамітнення і не зможете насолодитися красою повітряних кульок. Крім того, екскурсія в Кападокію має на увазі 2-3 дні, і готель сам обирає вам місце проживання. Спробуйте самостійно організувати трансфер та готель, і ви будете надані самим собі.