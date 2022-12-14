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Названі найкращі туристичні міста Туреччини

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Названі найкращі туристичні міста Туреччини
Pixabay

Стамбул

Відчути неймовірну атмосферу одного з найкосмополітичніших міст світу, погуляти коридорами і двориками султанського палацу та гарему, побачити прекрасні мечеті, помилуватися краєвидами Босфору, поснідати милуючись чарівним виглядом, побалувати душу і тілу в традиційному хамі, купити Великий Базар.

Названі найкращі туристичні міста Туреччини
Photo credit: cemberlitashamami, Flickr

Геремі

Пожити в печерах, погуляти мальовничими долинами, побачити стародавні печерні церкви та монастирі, поганяти на квадроциклах, політати на повітряній кулі, пограбувати кебаб із глиняного горщика і, звичайно ж, зробити своє шикарне селфі на тлі неймовірних ландшафтів Каппадокії.

Названі найкращі туристичні міста Туреччини
Photo credit: Mithra Cave Hotel, Booking

Памуккале

Поблукати босоніж теплою шорсткою травентиною, полежати в цілющій воді місцевих мінеральних джерел, спробувати ароматний борик з айраном і помилуватися драматичним заходом сонця над травентиновими терасами.

Названі найкращі туристичні міста Туреччини
Photo credit: niledream, Flickr

Олюденіз

Політати на параглайді, піднятися на Лікійську стежку і знайти прекрасні та релаксні місця вздовж узбережжя.

Названі найкращі туристичні міста Туреччини
Photo credit: Nic Crotch, Flickr

Сафранболу

Побачити якою була Туреччина сотні років тому, випробувати на собі гостинність турецької глибинки та спробувати міцну турецьку каву на вугіллі та найкращий у світі шафрановий лукум.

Названі найкращі туристичні міста Туреччини
Photo credit: Javier Armstrong, Flickr

Сільчук

Покататися на скутері або велосипеді, дослідити стародавній Ефес, загадати бажання в краплі Діви Марії, поблукати вуличками чарівного грецького села Сіріндже і викупатися на дикому пляжі.

Названі найкращі туристичні міста Туреччини
Photo credit: dachalan, Flickr

Каш

Оселитися в одному з гедоністичних місць півострова Чукурбаг із приємною розслабленою атмосферою та шикарними краєвидами, провести день під вітрилами на традиційному турецькому гулеті та побувати на наймальовничіших пляжах Туреччини.

Названі найкращі туристичні міста Туреччини
Photo credit: Lycia Hotel, Booking

Дальян

Пройти річкою на маленькому традиційному човні, помилуватися висіченими в скелях лікійськими гробницями, досліджувати руїни стародавнього міста, повалятися в лікувальних грязях, поспостерігати за черепашками і провести час на задоволення на одному з найкрасивіших пляжів Туреччини.

Названі найкращі туристичні міста Туреччини
Photo credit: ercallimages, Flickr

Акьяка

Погуляти одним з найатмосферніших «повільних міст» Туреччини, помилуватися красивими краєвидами не зіпсованими масовим туризмом і оцінити смакоти, які готують маленькі місцеві ресторани.

Названі найкращі туристичні міста Туреччини
Вид на залив. Photo credit: Cenk ÇAKMAK, 500px

Бодрум

Помилуватися чарівною архітектурою, розслабитися з коктейлем і книжкою біля моря, посерфити, поїсти морепродуктів і поринути в ритм нічного приморського міста.

Названі найкращі туристичні міста Туреччини
Photo credit: asumanurer, Flickr

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