Стамбул

Відчути неймовірну атмосферу одного з найкосмополітичніших міст світу, погуляти коридорами і двориками султанського палацу та гарему, побачити прекрасні мечеті, помилуватися краєвидами Босфору, поснідати милуючись чарівним виглядом, побалувати душу і тілу в традиційному хамі, купити Великий Базар.

Геремі

Пожити в печерах, погуляти мальовничими долинами, побачити стародавні печерні церкви та монастирі, поганяти на квадроциклах, політати на повітряній кулі, пограбувати кебаб із глиняного горщика і, звичайно ж, зробити своє шикарне селфі на тлі неймовірних ландшафтів Каппадокії.

Памуккале

Поблукати босоніж теплою шорсткою травентиною, полежати в цілющій воді місцевих мінеральних джерел, спробувати ароматний борик з айраном і помилуватися драматичним заходом сонця над травентиновими терасами.

Олюденіз

Політати на параглайді, піднятися на Лікійську стежку і знайти прекрасні та релаксні місця вздовж узбережжя.

Сафранболу

Побачити якою була Туреччина сотні років тому, випробувати на собі гостинність турецької глибинки та спробувати міцну турецьку каву на вугіллі та найкращий у світі шафрановий лукум.

Сільчук

Покататися на скутері або велосипеді, дослідити стародавній Ефес, загадати бажання в краплі Діви Марії, поблукати вуличками чарівного грецького села Сіріндже і викупатися на дикому пляжі.

Каш

Оселитися в одному з гедоністичних місць півострова Чукурбаг із приємною розслабленою атмосферою та шикарними краєвидами, провести день під вітрилами на традиційному турецькому гулеті та побувати на наймальовничіших пляжах Туреччини.

Дальян

Пройти річкою на маленькому традиційному човні, помилуватися висіченими в скелях лікійськими гробницями, досліджувати руїни стародавнього міста, повалятися в лікувальних грязях, поспостерігати за черепашками і провести час на задоволення на одному з найкрасивіших пляжів Туреччини.

Акьяка

Погуляти одним з найатмосферніших «повільних міст» Туреччини, помилуватися красивими краєвидами не зіпсованими масовим туризмом і оцінити смакоти, які готують маленькі місцеві ресторани.

Бодрум

Помилуватися чарівною архітектурою, розслабитися з коктейлем і книжкою біля моря, посерфити, поїсти морепродуктів і поринути в ритм нічного приморського міста.