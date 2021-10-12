Турецкий «белый рай» Памуккале за 9 месяцев посетило более 1 млн туристов

Популярный туристический район Турции Памуккале в провинции Денизли за девять месяцев 2020 посетили более 1 млн туристов.

Этот район Турции включен в списки наследия ЮНЕСКО.

Памуккале знаменитый термальными водами, которые образуют травертиновые каскады, террасы и бассейны, а также подземными городами.

Туристы проводят время прогуливаясь по белым террасах-травертина, купаясь в термальных источниках, в том числе в знаменитом бассейне Клеопатры, путешествуя на воздушных шарах и делая прыжки с парашютами.

В связи с началом пандемии коронавируса, которая негативно повлияла на сферу туризма во всем мире, число людей посетивших Памуккале в 2020 году, ограничилось 620120 человек, тогда как в январе-сентябре текущего года «белый рай» в Турции посетили 1 млн 50 тыс. туристов.

Глава Ассоциации отельеров Денизли (DENTUROD) Газе Мурат Шен рассказал агентству «Анадолу», что с нормализацией ситуации Памуккале возвращается в свои прошлые дни.

По его словам, многие объекты в Памуккале вновь открыли свои двери для посетителей.

Шен доволен тем, что за первые девять месяцев удалось достичь цели в 1 млн туристов, поставленных на период пандемии.

«Мы ожидаем, что в течение трех месяцев до конца года Памуккале посетят еще 200 тыс. Туристов. То есть общее количество туристов, как ожидается, по итогам года превысит 1,2 млн. Мы получаем бронирования из Южной Кореи и Тайваня. С октября поступили также запросы из стран Юго-Восточной Азии », — отметил он.

Глава DENTUROD надеется на то, что 2022 станет лучше, как для Турции в целом, так и для Памуккале.

По его словам, с полным восстановлением авиасообщения Памуккале в 2022 году достигнет цели в 3 млн туристов.