Всі розділи
ГоловнаТуреччинаКінець дешевому туризму: В Туреччині заговорили про збільшення вартості відпочинку
ТуреччинаТуризм

Кінець дешевому туризму: В Туреччині заговорили про збільшення вартості відпочинку

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Туреччині хочуть покінчити з дешевим відпочинком
turizmguncel

Туреччина повинна «позбутися іміджу країни дешевого відпочинку» і пропонувати свої туристичні продукти «за тією ціною, на яку вони заслуговують». Про це заявив президент Федерації готельєрів Туреччини (TÜRFED) Еркан Ягджі в ході пленарної сесії на міжнародній туристичній виставці EMITT-2024, що проходить зараз у Стамбулі. Його слова цитують турецькі ЗМІ.

За словами глави TÜRFED, ціни на розміщення в готелях зростають не тільки в Туреччині, а й у всьому світі, але при цьому курорти країни пропонують найкраще співвідношення ціни та якості. Він передрік, що 2024-й стане «роком випробувань» для турецького турбізнесу через інфляцію, що стрімко зростає.

«Важливо думати не так про кількість туристів, які приїдуть до нас на відпочинок, як про доходи від туризму», – сказав він, очевидно, маючи на увазі, що слід розраховувати на більш заможних гостей.

Інший модератор форуму, президент Асоціації готельєрів Туреччини (TÜROB) Мюберра Ересін зазначила, що у першому кварталі цього року кількість прибуття до Туреччини туристів із Європи скорочується. Щоб виконати намічені на 2024 рік цілі – 60 млн гостей та 60 млрд доларів доходів від туризму – слід сфокусуватися на роботі з більш віддаленими країнами – Китаєм, Індією, Японією, Бразилією: «Ми очікуємо, що ці нові ринки закриють прогалини, що виникають на інших ринках». Глава TÜROB жорстко висловилася про “конкурентів на Близькому Сході”, які намагаються “переманити у Туреччини туристичний потенціал”. “Ми цього не допустимо”, – сказала вона, втім, не уточнивши, про які конкретно країни, які відбирають туристів у Туреччини, йдеться.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

10 найпопулярніших місць у світі, звідки туристи зможуть побачити цьогорічне Північне сяйво

Ісландія
Expedia випустила "Путівник по Північному сяйві", в якому зібрані...

У Саудівській Аравії запустять спеціальну візу для Expo 2030

Візи
Саудівська Аравія готується запровадити спеціалізовану візу, яка полегшить відвідування...

Райський острів Балі запроваджує новий податок для туристів

Індонезія
Індонезійський острів Балі протягом багатьох років залишався одним із...

Аргентину “плавить” 40-градусна аномальна спека

Аргентина
Аргентинці масово шукають тінь і намагаються освіжитися у фонтанах...

Найбільша німецька авіакомпанія Lufthansa попередила про масштабні перебої у польотах

Німеччина
Профспілка Ver.di закликала наземний персонал найбільшої німецької авіакомпанії Lufthansa...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаLifeStyleРосіяCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетВелика Британія

Популярні теми

COVID-19курйозВійна РФ проти УкраїниПоради туристамЄвропакоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму