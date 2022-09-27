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Туреччина повідомляє про 40-відсоткове зростання попиту на житло після оголошеної мобілізації в Росії

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Туреччина повідомляє про 40-відсоткове зростання попиту на житло після оголошеної часткової мобілізації в Росії

Попит на житло для росіян у Туреччині зріс на 40 відсотків лише за тиждень після оголошення президентом Росії Володимиром Путіним мобілізації, повідомив турецький приватний телеканал Cienen-Türk із посиланням на представників галузі, які очікують, що найближчим часом попит зросте ще більше.

Фарук Акбал, голова турецької організації GIGDER (Організація з просування нерухомості за кордоном), повідомив, що лише за останній тиждень інтерес росіян до будинків у Туреччині зріс майже на 40 відсотків.

Хакан Будзак, директор фірми, що займається продажем нерухомості в Туреччині, поділяє ці спостереження.

За його словами, кількість клієнтів, які виявляють інтерес, збільшилася приблизно на 40 відсотків, і він очікує, що зростання попиту, що спостерігається, призведе до збільшення продажів нерухомості російським громадянам.

Юміт Беджер з консалтингової фірми з нерухомості в курортному місті Аланья каже, що за останній місяць попит на житло в цьому районі впав, але після оголошення мобілізації в Росії “картина змінилася”.

“В останні дні попит на оренду житла значно зріс”, – сказав він.

Він сказав, що цей попит знову підштовхнув ціни на оренду, особливо останній тиждень.

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