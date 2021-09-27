Туреччина знайшла газ в Чорному морі. Видобуток становитиме до 25% потужностей ЄС

Нещодавно відкрите родовище природного газу в Чорному морі забезпечить майже третину внутрішніх потреб Туреччини, коли досягне піку видобутку до 2027 року, заявив міністр енергетики Фатіх Донмез, розкриваючи деталі свого амбіційного графіка введення в експлуатацію знайденого в минулому році родовища.

У 2023 року Туреччина зможе почати видобуток газу з початковою річною потужністю в 3,5 мільярда кубометрів, сказав Донмез в ексклюзивному інтерв’ю Bloomberg News в столиці Туреччини Анкарі. Мета полягає в тому, щоб протягом чотирьох років після початку видобутку збільшити цей показник до 15 мільярдів кубометрів на рік, що становить приблизно одну чверть від сьогоднішнього обсягу видобутку в Європейському Союзі.

Державна eнepгійнa ĸoмпaнія Turkiye Petrolleri AO планує освоїти близько 40 свердловин в чотири етапи на родовищі Caĸapья. За оцінками, його запаси газу становлять приблизно 540 млрд кубометрів.

Донмез сказав, що у компанії немає наміру наймати міжнародні нафтові компанії, так як державна компанія Trao здатна самостійно впоратися з цим завданням. У першій половині 2022 року Туреччина проведе сейсмічні дослідження на іншій ділянці, на захід від Caĸapья.

Туреччина також веде роботи на родовищі в своєї середземноморській економічній зоні, але існують політичні розбіжності з приводу спроб країни шукати газ в водах, які, як стверджується, належать країнам EC, таким як Греція і Кіпр.

Туреччина прагне скоротити свої щорічні витрати на електроенергію приблизно на 44 мільярди доларів США за рахунок зниження залежності від імпорту, який в даний час покриває майже все споживання газу в країні. Очікується, що в цьому році попит виросте на чверть і складе близько 60 млрд. кубометрів через низьке вироблення на гідроелектростанціях, викликане сухою погодою, а також високими цінами на вугілля.