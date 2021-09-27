Турция нашла газ в Черном море. Добыча составит до 25% мощностей ЕС

Недавно открытое месторождение природного газа в Черном море обеспечит почти треть внутренних потребностей Турции, когда достигнет пика добычи к 2027 году, заявил министр энергетики Фатих Донмез, раскрывая детали своего амбициозного графика ввода в эксплуатацию найденного в прошлом году месторождения.

В 2023 Турция сможет начать добычу газа с начальной годовой мощностью в 3,5 миллиарда кубометров, сказал Донмез в эксклюзивном интервью Bloomberg News в столице Турции Анкаре. Цель состоит в том, чтобы в течение четырех лет после начала добычи увеличить этот показатель до 15 млрд кубометров в год, что составляет примерно одну четверть от сегодняшнего объема добычи в Европейском Союзе.

Государственная eнepгийнa ĸoмпaния Turkiye Petrolleri AO планирует освоить около 40 скважин в четыре этапа на месторождении Caĸapья. По оценкам, его запасы газа составляют примерно 540 млрд кубометров.

Донмез сказал, что у компании нет намерения нанимать международные нефтяные компании, так как государственная компания Trao способна самостоятельно справиться с этой задачей. В первой половине 2022 Турция проведет сейсмические исследования на другом участке, к западу от Caĸapья.

Турция также ведет работы на месторождении в своей средиземноморской экономической зоне, но существуют политические разногласия по поводу попыток страны искать газ в водах, которые, как утверждается, принадлежат странам EC, таким как Греция и Кипр.

Турция стремится сократить свои ежегодные расходы на электроэнергию примерно на 44 миллиарда долларов США за счет снижения зависимости от импорта, который в настоящее время покрывает почти все потребление газа в стране. Ожидается, что в этом году спрос вырастет на четверть и составит около 60 млрд. Кубометров из-за низкого выработки на гидроэлектростанциях, вызванное сухой погодой, а также высокими ценами на уголь.