Туреччина: Роль туризму залишається вирішальною

Після рекордного 2019 року та обвалу під час пандемії минулого року розпочалося масштабне відновлення у Туреччині, де роль туризму залишається вкрай важливою.

Туризм є одним з основних стовпів турецької економіки та потужним стимулятором економічної динаміки з 1980-х років. У 2019 році Туреччина побила історичний рекорд, зареєструвавши 51,86 млн. туристів, що на 12,2% більше, ніж у 2018 році. У 2020 році кількість туристів знизилася до 15,97 млн ​​осіб.

Роль туризму – 3% ВВП

У 2021 році туризм сильно відновився після спаду, спричиненого пандемією. За весь рік Туреччину відвідали 30,04 млн. туристів, що на 85,5% більше. Більшість туристів відвідали Туреччину з метою відпочинку, спорту та культурного туризму.

Частина з них приїхала до Туреччини, щоб відвідати родичів та друзів, зробити покупки та отримати медичну допомогу. Річний дохід від туризму в 2021 році збільшився на 103% і досяг 24,48 млрд. доларів США. Це становить близько 3,04% валового внутрішнього продукту Туреччини (802,67 мільярда доларів).

У 2020 році Туреччина займе 5 місце за кількістю міжнародних туристичних прибутків і 11 місце за доходами від туризму.

Оздоровчий туризм – значний ринок

Туреччина – це напрямок, який обирають багато європейців, які бажають отримати менш дороге лікування. Минулого року турецький оздоровчий туризм був дуже успішним. У 2021 році 642 444 особи вирушили до Туреччини для отримання медичної допомоги або лікування, що лише трохи менше, ніж у 2019 році (662 087 осіб). У 2020 році через пандемію кількість оздоровчих туристів скоротилася до 388 150 людей.

У 2021 році доходи від оздоровчого туризму становитимуть майже 1,05 млрд. доларів США. Це становить 4,29% доходів від туризму у Туреччині.

Відновлення у Стамбулі

У лютому кількість туристів, які приїхали оглянути турецьку столицю, збільшилася на 173%, порівняно з лютим 2021 року. Усього було зареєстровано 956 482 відвідувачів. Найбільше відвідувачів у лютому прибуло з Росії – 80 628 чоловік. За Росією слідують Німеччина з 74 056 осіб, Іран з 68 940, Франція з 43 560, Кувейт з 39 000, Англія з 38 169, Ізраїль з 30 614, Ірак з 26 985 та Україна з 26 000.

Основні ринки-джерела у 2021 році:

Росія – 4,69 млн. відвідувачів / 15,61% від загальної кількості

Німеччина – 3,09 млн. відвідувачів / 10,29% від загальної кількості

Україна – 2,06 млн. відвідувачів / 6,86% від загальної кількості

Болгарія – 1,4 млн. відвідувачів / 4,66% від загальної кількості

Іран – 1,15 млн. відвідувачів / 3,83% від загальної кількості відвідувачів.