Ціни на номери в турецьких готелях у липні зросли на 35%

Вартість проживання в номерах турецьких готелів у липні 2022 року збільшилася на 35% порівняно з аналогічним періодом 2021 року, досягнувши €158. Про це свідчать дані Асоціації готельєрів Туреччини (TÜROB).

«У липні середні ціни на номери у Туреччині зросли на 35% до 158 євро порівняно з тим самим місяцем минулого року. Готелі, які передали дані дослідження, переважно представляли вищий сегмент. Зростання цін на відпочинок у туристичних районах, таких як Анталія, Бодрум, Стамбул також призвело до збільшення середнього показника по країні», — йдеться в дослідженні.

Заповнюваність готелів у країні в липні 2022 року збільшилася на 7,9% до липня 2021-го і склала 71,3%. Однак досягти докризових показників 2019 турецької туристичної індустрії не вдалося — тоді заповнюваність готелів досягала 75,6%.

31 серпня газета Financial Times повідомила, що економіка Туреччини у другому кварталі 2022 року зросла на 7,6%, незважаючи на рекордну за 23 роки інфляцію у країні. З квітня до червня обсяг ВВП країни збільшився на 7,6% через великий рівень експорту.

Зростання турецької економіки виявилося найбільшим серед усіх учасників «G20». Це пояснюється тим, що населення масово закуповувало товари, очікуючи зростання цін найближчим часом.