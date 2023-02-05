Товщина снігу на гірськолижних курортах Туреччини перевищила метр

Найбільш високий рівень снігового покриву на гірськолижних курортах Туреччини зафіксовано у популярному центрі зимового відпочинку Паландекен.

За даними Головного управління метеорології Туреччини, висота снігового покриву у цьому центрі провінції Ерзурум досягла 103 см.

Далі йдуть Немрут – 93 см, Хаккарі – 78 см, Давраз – 74 см, Улудаг – 71 см, Карталка – 65 см, Ерджієс – 60 см, гора Мурат – 49 см, Сарикамиш – 47 см, Сакликент і Денізлі – 4 Кюмбет – 44 см, гора Коп – 42 см, Хасерек і Конакли – 41 см, Зігана – 40 см, Едікуйулар – 38 см, Ялнизчам і Акдаг – 37 см, Боздаг – 36 см, Чамбаші – 32 см, Абали – 3 Хазарбаба та Йилдиздаги – 25 см, Ерган – 22 см, Мерсіван – 21 см, Оваджик – 20 см, Келтепе – 18 см, Ільгаз – 15 см, Салда – 11 см, Ельмадаг та Йилдизтепе – 10 см.