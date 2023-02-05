Всі розділи
ГоловнаТуреччинаТовщина снігу на гірськолижних курортах Туреччини перевищила метр
ТуреччинаТуризм

Товщина снігу на гірськолижних курортах Туреччини перевищила метр

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Товщина снігу на гірськолижних курортах Туреччини перевищила метр

Найбільш високий рівень снігового покриву на гірськолижних курортах Туреччини зафіксовано у популярному центрі зимового відпочинку Паландекен.

За даними Головного управління метеорології Туреччини, висота снігового покриву у цьому центрі провінції Ерзурум досягла 103 см.

Далі йдуть Немрут – 93 см, Хаккарі – 78 см, Давраз – 74 см, Улудаг – 71 см, Карталка – 65 см, Ерджієс – 60 см, гора Мурат – 49 см, Сарикамиш – 47 см, Сакликент і Денізлі – 4 Кюмбет – 44 см, гора Коп – 42 см, Хасерек і Конакли – 41 см, Зігана – 40 см, Едікуйулар – 38 см, Ялнизчам і Акдаг – 37 см, Боздаг – 36 см, Чамбаші – 32 см, Абали – 3 Хазарбаба та Йилдиздаги – 25 см, Ерган – 22 см, Мерсіван – 21 см, Оваджик – 20 см, Келтепе – 18 см, Ільгаз – 15 см, Салда – 11 см, Ельмадаг та Йилдизтепе – 10 см.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропаПоради туристамкурйозсанкціїАвіаперельотиаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму