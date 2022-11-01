Стамбул став головним містом російських туристів за кордоном

Туристи продовжують “штурмувати” колишню столицю Візантійської імперії – Константинополь, він же з 1930 року – Стамбул: у вересні це місто знову показало вкрай високу заповнюваність туристами. Їхня кількість зросла на 64%, причому головною «рушійною силою» стали росіяни. Про те, що російські туристи були основним фактором відновлення, яке допомогло перевершити навіть період до пандемії коронавірусу пише, наприклад, турецька Daily Sabah.

Згідно з даними видання, яке посилається на статистику місцевого управління з культури та туризму, кількість іноземців, які прибувають до Стамбула, у вересні збільшилася на 64% порівняно з аналогічним періодом минулого року. У результаті їх кількість досягла майже 1.61 млн. Минулого року число не дотягнуло до мільйона, склавши 975 тис. ніж рік тому», – додає видання.

При цьому основний турпотік забезпечують російські туристи — не в останню чергу обравши Туреччину через обмеження на польоти, запроваджені західними країнами. У результаті лише за вересень до Стамбула прибули 170 тис. російських туристів, посівши перше місце за обсягами турпотоку. Далі йдуть Німеччина з результатом у 114 тис. осіб, Іран 111 тис. та США з Великобританією — 77 тис. та 58 тис. відповідно.