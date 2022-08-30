Стала відома приголомшлива цифра зростання ціни на готелі Туреччини

Ціни на готелі в Туреччині за останній місяць зросли в середньому на 35%. Таку статистику представила Асоціація готельєрів Туреччини (TÜROB).

У своєму звіті асоціація оголосила, що заповнюваність готелів у Туреччині в липні 2022 року збільшилася на 7,9% до липня минулого року і становила в середньому на 71,3%. Однак рівень «доковідного» 2019 року ще не досягнуто — тоді заповнюваність досягала 75.6%.

У тому ж звіті містяться дані, що в липні середні ціни на номери по всій Туреччині також зросли і становили в середньому 158 євро. Зростання цін склало 35% до липня 2021 року – цифра настільки величезна, що в пору жахнутися. При цьому автори дослідження зазначають, що свої актуальні ціни передали переважно готелі високого сегменту. Основне зростання цін припадає на Анталію, Бодрум та Стамбул — саме через зростання цін на курортах та в основній екскурсійній столиці піднявся середній рівень зростання. Щоправда окремих цифр зростання цін курортами дослідники не представили.

За заповнюваністю картина така: у липні 2022 року заповнюваність готелів у Стамбулі збільшилася на 15% порівняно з минулим роком та становила 80%. «Доковідний» рівень майже наздогнаний – у 2019 році вона становила 81,7%. В Анталії у липні заповнюваність готелів становила 74.1%, показавши приріст до минулого року у 4.8%.

«Ми бачимо, що зростання, яке тривало до сьогоднішнього дня 2022 року, продовжуватиметься. Хоча ми поки що не можемо назвати точні цифри, ми вважаємо, що серпень 2022 року буде одним із найкращих місяців у році. У випадку зі Стамбулом, вересень на сьогодні виглядає непогано», – заявила президент TÜROB Мюберра Ересін. При цьому у вересні в Туреччині також продовжують очікувати на зростання туристів, причому Німеччина серед ринків названа на першому місці.