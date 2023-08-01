Ринок житла в Туреччині впав: іноземці перестали купувати будинки

Ринок житла в Туреччині, на якому ще нещодавно був величезний ажіотаж – доходило до паніки та пропозицій заборонити іноземцям купувати нерухомість – пережив «найрізніше зниження з липня 2021 року».

Продаж житла, за даними, які представило турецьке статистичне управління TUIK, у червні знизилися на 44,4% порівняно з червнем 2022 року. Це найбільше різке річне зниження, стверджують турецькі експерти. Фактично можна говорити, що перегрітий ринок житла в Туреччині впав. Причини очевидні: у Туреччині все стрімко дорожчає, у тому числі й житло, і ціни на нього стають абсолютно неконкурентними.

При цьому відзначений і окремий тренд — іноземці, які так лякали турків, почали купувати нерухомість у Туреччині рідше. У липні продажі нерухомості впали майже на 70% порівняно з тим же місяцем минулого року — іноземці купили лише 2625 одиниць нерухомості. Втім, у загальному обсязі продажів частка покупок нерухомості інтуристами залишилася незмінною — трохи більше 3%. Колишніми залишилися і фаворити – Анталія (1004 будинки), Стамбул (760 будинків) та Мерсін (223 будинки).

Причина проста – ціни. За рік ціни на покупку нерухомості зросли майже втричі. При цьому найбільш популярні у іноземців міста додали в ціні найбільше. В Анталії та сусідніх містах зростання вартості склало 195%, в Ізмірі перевищило 170%, а в Стамбулі — 154%.