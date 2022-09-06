Ердоган заявив про найбільшу проблему туризму Туреччини

Туризм рухається до «реалізації цілей максимально», проте велика інфляція у Туреччині залишається йому головною проблемою. З такою заявою виступив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган після засідання кабінету міністрів. Він наголосив, що у Туреччині розраховують на збільшення доходів від туристичних послуг.

«Інфляція, як і раніше, залишається нашою найсерйознішою проблемою. Зараз кожна країна у світі бореться з загрозою безпрецедентної інфляції протягом останніх 40-50 років. У Туреччині, я сподіваюся, що ми станемо свідками швидкого зниження інфляції в нашій країні після Нового року», – сказав Ердоган.

Також він прозвітував, що туризм рухається до реалізації своїх цілей цього року, причому максимум. «Зараз у вересні практично неможливо знайти порожні місця в готелях, літаках, на туристичних об’єктах!», – заявив турецький президент.

«Зростання міжнародної туристичної активності триває, незважаючи на ризики, що зберігаються, пов’язані зі спалахом Covid-19 і війною в Україні. У цьому контексті очікується, що доходи від поїздок продовжать свою тенденцію до зростання і перевищать допандемічний рівень із 34 мільярдами доларів», – запевнив Ердоган.