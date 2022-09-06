Всі розділи
ГоловнаТуреччинаЕрдоган заявив про найбільшу проблему туризму Туреччини
ТуреччинаТуризм

Ердоган заявив про найбільшу проблему туризму Туреччини

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Donate
Ердоган заявив про найбільшу проблему туризму Туреччини

Туризм рухається до «реалізації цілей максимально», проте велика інфляція у Туреччині залишається йому головною проблемою. З такою заявою виступив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган після засідання кабінету міністрів. Він наголосив, що у Туреччині розраховують на збільшення доходів від туристичних послуг.

«Інфляція, як і раніше, залишається нашою найсерйознішою проблемою. Зараз кожна країна у світі бореться з загрозою безпрецедентної інфляції протягом останніх 40-50 років. У Туреччині, я сподіваюся, що ми станемо свідками швидкого зниження інфляції в нашій країні після Нового року», – сказав Ердоган.

Також він прозвітував, що туризм рухається до реалізації своїх цілей цього року, причому максимум. «Зараз у вересні практично неможливо знайти порожні місця в готелях, літаках, на туристичних об’єктах!», – заявив турецький президент.

«Зростання міжнародної туристичної активності триває, незважаючи на ризики, що зберігаються, пов’язані зі спалахом Covid-19 і війною в Україні. У цьому контексті очікується, що доходи від поїздок продовжать свою тенденцію до зростання і перевищать допандемічний рівень із 34 мільярдами доларів», – запевнив Ердоган.

Donate

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмРосіяТуреччинаCOVID Travel NewsУкраїнаLifeStyleСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропасанкціїПоради туристамАвіаперельотиздоров'яПравила в'їзду

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму