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ТуреччинаТуризм

Популярний турецький курорт назвали «приреченим» через колосальне подорожчання всього

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Знаменитий турецький курорт назвали «приреченим», а туристи там бояться заходити в ресторани

Знаменитий турецький курорт назвали «приреченим» – йдеться про Бодрум. Як запевнили місцеві експерти в турецькій пресі, якщо ситуація на курорті з цінами та рівнем обслуговування не зміниться, курорт остаточно втратить свої конкурентні переваги в порівнянні з навпаки розташованими грецькими островами, де ресторани вдвічі дешевші, сервіс кращий, а природа ретельно оберігається в автентичному вигляді.

Тим часом на турецькому курорті туристи стали соромитися елементарного — навіть багаті арабські туристи, запевняють експерти, бояться заходити в ресторани Бодрума через шокуючі ціни. І за такої політики курорт приречений.

Із цією заявою на сторінках ЗМІ виступив історик, професор та професійний туристичний гід Ільбер Ортайли, який насамперед порівняв ціни в Туреччині, особливо в Егейському регіоні, із цінами на грецьких островах «навпроти» курорту. І за його оцінками з грецької сторони «є набагато кращі ресторани та послуги за половину ціни». “Зі зростанням транспортної доступності і появою швидкісних катерів Егейське узбережжя Туреччини сильно постраждає, тому що на протилежному боці є набагато кращі ресторани, а обслуговування коштує вдвічі дешевше”, – заявив Ортайли. Туристи вже голосують гаманцем — запевнив він — і доходи від туризму не досягнуть обнадійливих цифр ні наприкінці цього, ні наступного року. Більше того, місцеві, турецькі туристи поступово мігрують на відпочинку на «інший берег», до Греції, за цінами та якістю.

«Наші ціни цього року, схоже, нікого не потішили. Ціни на ресторани та готелі на узбережжі Егейського моря доходять до «елітного» рівня, але комфорту та якості їм не вистачає. Сьогодні люди на узбережжі Егейського моря бояться елементарно заходити до ресторану — навіть багаті арабські туристи. Пляжі у Бодрумі платні та дуже дорогі. Кажуть, що ціни вищі за розкішний відпочинок на Міконосі, який у Греції вважається дорогим курортом», – заявив експерт.

Ще однією сильною стороною він назвав турботу про природу та відсутність безжальної експлуатації навколишнього середовища. «Чим більше відвідуєш береги Лесбосу і бачиш, як охороняються зелені зони, тим більше розумієш смуток Егейського регіону в Туреччині, де оливки вирубують для марних споруд, а береги загороджують грубими спорудами», – додав він.

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