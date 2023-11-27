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У Карпатах розпочався страшний шторм: температура впала до -18°

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
У Карпатах розпочався страшний шторм: температура впала до -18°

Карпати охопив сильний зимовий шторм. У високогір’ї вдарив тріскучий мороз, дме сильний вітер, а видимість впала майже до нуля. Про це повідомляє Чорногорський гірський пошуково-рятувальний пост.

“Станом на 08:25 27 листопада на горі Піп Іван Чорногорський хмарно, туман, сніг (видимість до 10м), вітер північно-східний, 16 м/с, температура повітря -18°С”, – повідомили рятувальники.

Вони також опублікували фотографію з вершини. На ній через сильні опади ледь видно обриси обсерваторії.

Негода в Україні-що відомо

Вчора, 26 листопада, рядом областей прокотилася страшна стихія. Шторм Беттіна найсильніше вирував у Криму та Одеській області.

Місцями снігу випало настільки багато, що рятувальникам довелося залучати БТРи, щоб діставати машини, що застрягли у снігових заметах.

Через негоду в Одесі та Києві школи перейшли на дистанційне навчання.

На трасах сталося багато ДТП. Наприклад, неподалік села Орлівка Одеської області пасажирський автобус з’їхав у кювет. Також застряг на узбіччі біля села Новосільське автобус сполученням Бухарест-Одеса із 42 пасажирами, серед яких 5 дітей.

Також в Одесі через вітер впала 100-метрова труба котельні. Через негоду та проблеми з електропостачанням у різних районах міста виникли перебої з водою.

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