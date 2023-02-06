Опубліковано мапу сейсмічно небезпечних районів Туреччини де підземна стихія може вдарити наступного разу

Після трагічних подій у Туреччині — двох найсильніших за майже 100 років землетрусів понеділка та прогнозів сейсмологів услід, не дивно, що туристи запитують, де підземна стихія вдарить наступного разу 2023 року. На жаль, порадувати туристів особливо нема чим. У турецькій газеті Hurriyet опубліковано мапу сейсмічно небезпечних районів Туреччини. І на жаль, більшість курортних провінцій — у зоні прямої чи опосередкованої небезпеки. А взагалі, через усю Туреччину проходить лінія розлому, де стикаються різні тектонічні плити.

Загалом у Туреччині є три основні сейсмонебезпечні зони, так звані лінії розлому: це Північно-Анатолійська лінія розлому, Східно-Анатолійська лінія та Західно-Анатолійська лінія розлому. Чим ближче до зони розлому — тим більший рівень сейсмічної небезпеки.

На жаль, значна частина туристичних провінцій знаходиться якраз у зоні ризику. Наприклад, найбільш популярна у наших туристів Анталія розташована в «жовтій» зоні, другої за небезпекою. Як, до речі, і Стамбул. Хоча Стамбул все ж таки перебуває в більш небезпечному становищі. У небезпечній близькості до тектонічного розлому виявились і такі популярні курорти як Ізмір та Мугла. При цьому перебування на узбережжі лише додає факторів ризику, таких як, наприклад, цунамі.

Нагадаємо, рано вранці у понеділок стихійне лихо обрушилося на Туреччину: страшний землетрус, сильний за останні 20 років. Магнітуда землетрусу склала 7.4 балів, що дуже багато, а «відлуння» підземних поштовхів відчули більш ніж у 10 країнах. При цьому за даними турецького Управління боротьби зі стихійними лихами та надзвичайними ситуаціями (AFAD) землетрус магнітудою 7.4 стався о 04:17 в районі Пазарджик Кахраманмараша. За ним майже одразу, о 04:26, стався ще один землетрус силою 6.4 бали, епіцентр якого знаходиться в районі Нурдаги Газіантепа біля турецько-сирійського кордону. Афтершок відчувалися по всій Туреччині, аж до курортних провінцій. Ситуацію посилювало те, що землетрус стався рано-вранці, коли все ще спали, тому попередня кількість загиблих і постраждалих продовжує зростати. Подробиці читайте тут.

Далі ще один землетрус стався о 13:23 і сила землетрусу була зареєстрована як 7.8, епіцентр — Ельбістанський район провінції Кахраманмараш», – заявляють вони. Також повідомляється, що нові підземні поштовхи відчуваються в Дамаску, Латакії та низці інших провінцій Сирії. А також у столиці Туреччини Анкарі та на головному її курорті – Анталії.

Експерти, при цьому, не втішають: приблизно рік тому професор Хвалун Ахмет Ерджан, відомий у Туреччині експерт із прогнозування землетрусів, заявив, що 2023 рік буде ризикованим для Туреччини в плані землетрусів. Небезпечним місцем він назвав також Стамбул. «Бо 2020, 2021, 2022 і навіть 2023 роки стануть роками землетрусів у Туреччині. Одним із основних джерел цього є зсуви тектонічної плити, розлом якої проходить територією Туреччини. І цей рух накопичує гігантську енергію, яка таки вивільняється у вигляді землетрусів. «Під час землетрусу в Гельджуку в 1999 році було вивільнено енергію еквівалентну 132 атомним бомбам, виснажило велику частину напруги Мармари. Пізніше стався землетрус у Дюзджі. У результаті напруженість земної кори у цьому регіоні було знято», – розповів професор.

«З цього моменту минуло вже 22 роки, і напруженість знову стала критичною. Це означає, що землетрус як вихід енергії зрушень може виникнути будь-якої миті. А після 2035 року взагалі необхідно бити тревогу: ризикований період почнеться після 2045 року, причому на Стамбул доведеться сильний удар, який може просто зруйнувати місто», – пояснив учений.