В аеропорту Газіантеп на півдні Туреччини виник переполох через повідомлення про появу НЛО, що призвело до скасування 26 рейсів та 12-годинного простою авіагавані 20 травня. Така інформація з’явилася у турецьких ЗМІ.

За даними Hurriyet, великий туристичний аеропорт, розташований неподалік сирійського кордону, був закритий після виявлення невідомого об’єкта на радарі відразу двома екіпажами пасажирських літаків на висоті понад 2.7 тис. метрів близько півночі. Пілоти повідомили про ситуацію на диспетчерську вежу, проте ні офіційні особи, ні авіадиспетчери не змогли ідентифікувати об’єкт.

Внаслідок інциденту, польоти в аеропорту Газіантеп були припинені, а всі регулярні рейси перенаправлені в інші аеропорти південних регіонів, такі як Шанліурфа та Адана. Уточнювалося, що всього було скасовано 26 рейсів, включаючи 13 вильотів та 13 посадок. Після приблизно 12-годинної перерви авіасполучення в аеропорту відновилося, і сотні пасажирів повернулися до своїх планів подорожей.

Додамо, що про підвищену активність НЛО у небі активно говорять у США. Так, на нещодавній міжнародній конференції, радник уряду США доктор Геррі Нолан здивував присутніх, повідомивши про те, що Сполучені Штати витягують уламки невідомих літаючих об’єктів, що розбилися.

Доктор Нолан, професор патології в Медичній школі Стенфордського університету, відомий своїми науковими досягненнями: опублікував понад 300 наукових статей і має 40 американських патентів. Він розповів про роботу інженерів аналітичного центру Salt iConnections у Нью-Йорку, які займаються «зворотною розробкою кораблів, що впали» — спробою відтворити ці об’єкти з уламків. 62-річний вчений також заявив, що впевнений на 100% у тому, що позаземний розум не лише відвідував Землю, а й присутній тут уже тривалий час.

Дослідники, що вивчають явища НЛО, аналізують 510 повідомлень про близькі зустрічі американських військових за сім десятиліть, включаючи багатьох пілотів американської школи TOPGUN. Багато з цих зустрічей, ймовірно, відбулися поблизу атомних авіаносців і ракетних баз.

Довідка: Газіантеп, також відомий як Антеп, є одним із найдавніших міст у світі та знаходиться на півдні Туреччини. Це місто славиться своїми багатими гастрономічними традиціями та вражаючим музеєм мозаїки. З населенням близько 2 мільйонів чоловік, Газіантеп посідає шосте місце у країні за кількістю жителів.