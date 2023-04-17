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Не встигнувши відкритися, популярний курорт Туреччини оголосив про продовження туристичного сезону

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
У Мармарисі панує хаос: звільнено главу туризму турецької курортної провінції

Вже на самому початку туристичного сезону 2023 року влада популярного курорту Туреччини — Мармаріса — заявила про продовження туристичного сезону до 20 листопада. Заява була зроблена, тільки-но курорт встиг відкритися, деякі «дрібні технічні роботи» продовжуються, повністю курорт буде готовий до травня. При цьому мер Мармариса Мехмет Октай, як цитує його турецька преса, заявив, що перші літаки на курорт прибули 17 березня.

Як заявив мер курорту, Мармаріс планує прийняти понад 2 млн. туристів за це літо. Причому близько 1.8 млн. прибудуть через аеропорт Даламан, решта — через сухопутні та морські шляхи. «Більшість туристів приїжджатиме з-за кордону, і в нашу країну надходитиме іноземна валюта», – підкреслив Октай.

Він додав, що на курорті «значною мірою завершили підготовку». «Ми будемо повністю готові до травня. Наші перші рейси стартували 17 березня, ми приймали туристів з Англії та Ірану. Можна сказати, що літній сезон у Мармарисі розпочався і з травня він продовжуватиме зростати і далі», — заявив мер.

Далі пан Октай і озвучив заяву про продовження сезону. «Минулого року сезон у нас тривав до 14 листопада – ми з радістю відзначили, що негативні наслідки пожеж уже не впливають на популярність курорту. Цього року ми плануємо продовжити сезон до 20 листопада», – заявив мер Мармаріса. Щоправда, він зазначив, що в листопаді курорт в основному привабливий для місцевих туристів.

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