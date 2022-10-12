Названо дату великого подорожчання готелів Туреччини

З високої ймовірності ціни на розміщення в готелях Туреччини підуть вгору в найближчий тиждень-два можуть зрости в півтора-два рази. Причина при цьому аж ніяк не туристична. Такі прогнози озвучив експерт туріндустрії. Ціну підніме чергова хвиля біженців.

«Після завдання масованого удару по об’єктах української інфраструктури кількість біженців додасться і в Європі, і в сусідніх країнах, у тому числі в Туреччині, оскільки це наймасовіший і найдоступніший варіант. У найближчі тиждень-два очікуємо сильне зростання цін на готелі в цій країні», – заявив експерт, оцінивши прогноз «з високою ймовірністю». У підсумку, за його оцінками, вартість проживання може зрости в півтора-два рази.

«Події цієї весни, коли був ажіотаж та місць не вистачало в турецьких готелях та в апартаментах, повторяться. Тоді туроператори не могли отримати підтвердження від готелів, оскільки вільні номери швидко скінчилися», – запевнив він. Втім, на даний момент у Туреччині низький сезон та ажіотажного попиту не спостерігається.