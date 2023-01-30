Над туризмом Туреччини згущуються хмари: туристів попередили про неминучу небезпеку

Туреччина ризикує втратити не лише «багатих європейських туристів», на яких розраховувала, а й американців. Принаймні, вже вдруге за тиждень влада багатьох країн попереджає своїх туристів про дослівно «неминуча небезпека», яка їм загрожує в Туреччині. Йдеться про можливі теракти в країні проти іноземців у найбільш відвідуваних місцях. Втім, турецька влада теж не залишилася в боргу і випустила рекомендації для своїх туристів до ЄС, попереджаючи їх про можливі проблеми в країнах цивілізованого світу, дорікнувши останнім у «релігійній та моральній нетерпимості».

Попередження, яке опублікувало посольство США в Туреччині в понеділок, відзначилося конкретикою — у ньому попередили американців «про можливі напади на церкви, синагоги та дипломатичні місії у Стамбулі». Про це повідомляє Рейтер. Самі американські експерти підтвердили, що це вже своє друге повідомлення за чотири дні після інцидентів зі спалюванням Корану в Європі.

При цьому витримано попередження в страшному тоні — перераховуються зокрема місця, де туристи ризикують найбільше. Посольство США заявило, що «можливі неминучі атаки у відповідь терористів» можуть мати місце в районах, часто відвідуваних жителями Заходу, особливо в міських кварталах Бейоглу, Галата, Таксім і Істікляль — тобто, у найбільш популярних і улюблених — у тому числі й українскими туристами – місцях Стамбула. Нагадаємо, що у попередніх попередженнях від європейських посольств небезпечними зонами також називали Ізмір та «всі прибережні курортні міста».

Нагадаємо, що в п’ятницю як влада США, так і посольства Німеччини, Франції та Італії опублікувала попередження служби безпеки про можливі теракти в Туреччині проти туристів після того, як у Швеції — а потім у Нідерландах та Данії демонстративно спалили Коран. Автором перформансу став Расмус Палудан, лідер данської ультраправої політичної партії «Жорстка лінія», який також має шведське громадянство, який спалив Коран біля посольства Туреччини у Стокгольмі. «Спалення Корану перед посольством Туреччини у Швеції останнім часом збільшило ризик терактів у Туреччині. Тому слід уникати перебування в людних громадських місцях і бути обережним при відвідуванні релігійних місць відправлення культу», – повідомляло, наприклад, німецьке МЗС. Що цікаво, Швеція свої попередження випустила на день пізніше — там вона закликає своїх громадян, які опинилися в Туреччині, триматися подалі від людних місць і стежити за розвитком подій.

Треба сказати, у цьому обміні люб’язностями не залишилася у боргу й Туреччина. Турецьке МЗС випустило для своїх громадян схоже попередження, закликаючи їх виявляти обережність і зберігати самовладання. «Останнім часом спостерігається сплеск антиісламських, ксенофобських та расистських акцій у різних країнах Європи, а також пропагандистських виступів проти нашої країни з боку груп, пов’язаних із терористичною організацією», — буквально заявило турецьке МЗС. Він заявив про «небезпечні масштаби релігійної нетерпимості та ненависті в Європі», а також про «тривожний рівень, якого досягли там расистські та дискримінаційні рухи».

У результаті турків, які проживають або подорожують у країнах Європи, закликають «дотримуватися обережності, уникати районів, де протести можуть стати більш інтенсивними, зберігати самовладання перед потенційними ксенофобськими і расистськими переслідуваннями і нападами, зв’язуватися з місцевими силами безпеки і тісно стежити за місцевими ЗМІ». .