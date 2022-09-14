На жовтень у готелях Туреччини склалася безпрецедентна ситуація

У багатьох популярних готелях Туреччини на жовтень склалася безпрецедентна ситуація: щонайменше до 8-10 жовтня готелі завантажені повністю, у них взагалі не залишилося вільних місць. Причому основна кількість тих, хто створив таке завантаження, – це російські туристи. Деякі готелі стоять на “стопі” до кінця жовтня. Такі дані надали турецькі ЗМІ.

Так, в 5* готелі LIU Resort в Сіді немає місць по 10 жовтня – і “постаралися” російські туристи, які становлять 60% завантаження готелю цього сезону. На другому місці – внутрішні туристи, не третьому – німці. Ще один “п’ятизірковий” курорту – Voyage Sorgun Hotel, заповнений до 25 жовтня.

На курорті Аланія найбільш популярним виявився також люксовий Litore Resort Hotel – він повністю закритий на півтора місяці. Найближча дата, коли можна купити номер у готелі – 22 жовтня.

В Анталії повністю «забитий» 5* Delphin Diva Premiere. Тут також всі типи номерів, включаючи «люкси», продані по 24 жовтня.