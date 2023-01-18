На популярному курорті Туреччини скоро не залишиться жодного готелю

Зростання цін на нерухомість разом з економічною кризою може призвести до того, що на популярному турецькому курорті незабаром не залишиться жодного готелю. Саме так заявили експерти з туризму популярного курорту Бодрум у провінції Мугла — вони забили на сполох через те, що майже 10 тисяч готельних місць за останній рік було переобладнано у резиденції та апартаменти.

“Десятки готелів у Бодрумі перетворилися на резиденції та апартаменти, почавши здавати свої номери в довгострокову оренду релокантам і вийшовши зі сфери туризму”, – пояснив Сабахаттін Думан, президент Асоціації професійних менеджерів готелів Бодруму (BOYD). За його словами, вже в 2022 «робота професіоналів у готельному бізнесі стала нестерпною», але ще більші проблеми чекають готелі в туристичному сезоні 2023 року.

«Надмірне зростання цін на продукти харчування, пікові витрати на електроенергію, 50% підвищення мінімальної заробітної плати, скорочення попиту через економічну кризу та санкції проти Росії, неможливість знайти персонал у зв’язку з тим, що жити в Бодрумі турецьким громадянам все дорожче через надмірне зростання орендної плати, і нарешті проблеми із закупівлею алкоголю та місцевою політикою», – перерахував проблеми експерт. До цього додався і обов’язковий податок з туристів у розмірі 2%, запроваджений із цього року, який експерт охарактеризував як «величезну несправедливість».

Як додав пан Думан, за цих обставин готелі різних типів закриваються один за одним і «перекваліфікуються» до апартаментів та резиденцій, «щоб отримувати вигоду від високої орендної плати». При цьому втрачається величезна кількість робочих місць, які необхідні для функціонування даних об’єктів як готелі. «Загалом готелі обсягом майже в 10 тисяч місць перекваліфікувалися в нерухомість під здачу. Якщо так триватиме, незабаром у Бодрумі не залишиться готелів», – резюмував турецький експерт.