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Літній сезон розпочався, але виявилося що багато готелів у Туреччині не можуть обслуговувати туристів

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Турецькі готелі отримали попередження від влади: вас будуть закривати

Літній сезон відкритий, але у багатьох готелів у Туреччині з обслуговуванням туристів виникли проблеми через брак персоналу. Загалом, за інформацією турецької преси, лише на курортах турецькі готелі шукають близько 8 тисяч співробітників різних спеціальностей. До того ж на всіх рівнях — від прибиральників до адміністраторів, без яких вони просто не можуть обслуговувати туристів.

Причин проблем із персоналом експерти називають кілька. Одна з них – загальносвітовий “постковідний” тренд. Звіти, підготовлені Організацією з розширення зайнятості у сфері туризму (TEEM) та Всесвітньою радою з подорожей та туризму (WTTC), також звертають увагу на проблему зайнятості у цьому секторі – пишуть турки.

Вся справа в тому, що готелі, які були закриті протягом тривалого часу через пандемію, змушені були розлучитися зі своїми працівниками, які за два роки вже знайшли собі інше місце роботи і не поспішають повертатися.

Друга причина – конкуренція та міграція. Як поскаржився член виконавчої ради Silkar Turizm Зейнеп Сілахтароглу, з турецької молоді, яка навчається на факультетах туризму, лише 10% приходять працювати в цей сектор, при цьому більшість із них швидко заробляють гроші і протягом 4-5 років або переходять до інших секторів або залишають. країну. «Більшість співробітників вважають за краще звертатися до міжнародних мереж і їхати до країн, де вони можуть заробляти більше. Ми втрачаємо кваліфікованих співробітників, яких навчаємо у нашому секторі, вони стрімко мігрують до таких країн, як Єгипет, Далекий Схід та Іспанія», — заявив фахівець. Щоправда, йде і приплив — у готелях Туреччини з’являються працівники з Казахстану, Туркменії, Філіппін, Індонезії та Пакистану.

Ще одна проблема — забезпечення діючих працівників, насамперед, житлом. Як заявив Каан Кавалоглу, президент Середземноморської асоціації туристичних готельєрів та операторів (AKTOB), приблизно 30-35% співробітників готелів зупиняються в орендованому житлі. Він рекомендує державі підтримувати професіоналів у сфері туризму у сфері будівництва житла. Також співробітники потребують інших соціальних пільг, як і їхні наймачі.

Втім, турецькі експерти додають – є й плюс. Особливо з огляду на те, що «економіка скорочується, а новини про безробіття часті». Як заявив президент Асоціації менеджерів з персоналу (İNKAY) Ільхамі Явуз, у туристичному секторі є серйозні можливості для претендентів.

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