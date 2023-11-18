Всі розділи
ГоловнаКореяУ літака з пасажирами на борту відмовив двигун під час польоту
КореяСінгапурТуризм

У літака з пасажирами на борту відмовив двигун під час польоту

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У літака з пасажирами на борту відмовив двигун під час польоту

У літака відомої південнокорейської авіакомпанії Asiana Airlines відмовив двигун під час польоту.

Інцидент стався 16 листопада. За даними джерела, борт летів із Сінгапуру до Сеулу.

“Asiana. B772. Відмова двигуна. Після виконання зльоту на FL020 екіпаж повітряного судна доповів про відмову двигуна”, – наголошується в повідомленні.

Повідомляється також, що пілоти вирішили виробити паливо до посадки. За даними ЗМІ, борт приземлився в повітряній гавані Сінгапуру лише з одним двигуном, що діє. На щастя, ніхто із пасажирів не постраждав.

Новини партнерів

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаLifeStyleРосіяCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетВелика Британія

Популярні теми

COVID-19курйозВійна РФ проти УкраїниПоради туристамЄвропакоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму