У літака з пасажирами на борту відмовив двигун під час польоту

У літака відомої південнокорейської авіакомпанії Asiana Airlines відмовив двигун під час польоту.

Інцидент стався 16 листопада. За даними джерела, борт летів із Сінгапуру до Сеулу.

“Asiana. B772. Відмова двигуна. Після виконання зльоту на FL020 екіпаж повітряного судна доповів про відмову двигуна”, – наголошується в повідомленні.

Повідомляється також, що пілоти вирішили виробити паливо до посадки. За даними ЗМІ, борт приземлився в повітряній гавані Сінгапуру лише з одним двигуном, що діє. На щастя, ніхто із пасажирів не постраждав.