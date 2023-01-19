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ТуреччинаТуризм

Лайнер із туристами врізався у пристань у турецькому порту: тепер за справу взялися водолази

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Лайнер із туристами врізався у пристань у турецькому порту: тепер за справу взялися водолази

Несприятливі погодні умови та штормовий вітер призвели до того, що лайнер із туристами врізався у пристань у турецькому порту під час спроби пришвартуватися. Йдеться про лайнера Astoria Grande. За даними турецьких ЗМІ, постраждалих на лайнері немає. На даний момент за справу взялися водолази, обстежуючи корпус судна щодо пошкоджень.

За інформацією представника компанії Miray Cruises, якій належить лайнер, Astoria Grande врізалася у пристань порту Амасра у західній частині Чорного моря. Причиною стали погодні умови, насамперед штормовий вітер. На борту лайнера знаходяться 668 осіб, включаючи 385 пасажирів та 283 особи з екіпажу. Згідно із заявою представника компанії, внаслідок НП ніхто з туристів не постраждав і не звертався за допомогою.

На даний момент корпус лайнера обстежують водолази щодо наявності пошкоджень. Якщо все буде благополучно, лайнер вирушить далі маршрутом. За попередніми даними, «Асторія» прибула із Сочі, наступною зупинкою має стати Стамбул.

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