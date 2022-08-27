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Громадянам Туреччини почали відмовляти у шенгенських візах

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
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Громадянам Туреччини почали частіше відмовляти у шенгенських візах

Громадяни Туреччини вже кілька місяців стикаються з проблемами при плануванні в’їзду до Європейського союзу через затримки з отриманням шенгенських віз та високий рівень відмов.

Попри зняття обмежень, пов’язаних із COVID-19, та формальну можливість відвідати ЄС, багато турецьких громадян змушені відкласти свої плани. По-перше, найближчим часом немає жодного вільного вікна в консульстві для здачі документів, а по-друге, набралася ціла армія тих, кому вже було відмовлено у візі.

Ще один «стандартний» випадок останніх місяців — апліканти вимагають багаторазових віз на кілька місяців і аргументують їхню необхідність графіком заходів, але за фактом вони отримують одноразові візи з фіксованими датами на 7–10–12 днів. Виняток становлять громадяни Туреччини, які подають документи із США. Їм щонайменше дають річні візи.

Студенти також стикаються з візовими труднощами. Турецька молодь часто не може продовжити утворення Європи через тривалий розгляд документів.

Статистика показує, що кількість відхилених заяв, поданих громадянами Туреччини, значно зросла 2021 року порівняно з 2020 роком. У 2020 році рівень відмов тримався на рівні 13,78 відсотка, тоді як у 2021 році він збільшився до 19,02 відсотка.

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