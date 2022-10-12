Євросоюз вирішив змінити Шенгенську систему

Турецький заклик до реформи Шенгенської зони було прийнято у ПАРЄ. Таку заяву опублікували турецькі ЗМІ. У них заявлено, що Генеральна асамблея Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) більшістю голосів ухвалила законопроект про реформу Шенгенської системи. При цьому саме турецька група ПАРЄ подала перед асамблеєю звіт про проблеми, з якими стикаються громадяни Туреччини під час отримання шенгенської візи, та запропонувала змінити систему.

«Наші пропозиції дозволять зробити процес отримання шенгенської візи більш прозорим, справедливим та інклюзивним. І вони були ухвалені Генеральною Асамблеєю ПАРЄ. Ми повністю впевнені, що з нашими пропозиціями щодо реформи процес покращиться», — заявив турецький чиновник.

Нагадаємо, що із отриманням шенгенських віз у Туреччині неодноразово виникали скандали. Доходило до висловлювань, що ЄС «запровадив проти Туреччини «таємні приховані санкції», якими і було викликано зростаючу кількість відмов у візах з боку Європейського Союзу турецьким туристам. Причому не останню роль у поводженні цих санкцій зіграло бажання Туреччини зберегти економічні відносини з Росією, включаючи ставку на прийом у Туреччині російських туристів.

Пересічні туристи, що залишилися без візи, втім причиною вважали не санкції, а фінансову зацікавленість консульств ЄС у майже легальному вилученні грошей у населення Туреччини. Механізм наступний: у туристів, які звертаються за шенгенською візою, запитується величезна кількість документів для ускладнення процедури та збільшення ймовірності будь-якої помилки в документах, потім туристів змушують чекати тижнями, а наприкінці більшість запитів відповідають відмовою. При цьому гроші, одержані під час подання заявки на візу, не повертаються. Дохід дипмісій суттєвий: як запевняють турецькі експерти, з 2015 року турецькі туристи залишили у консульствах європейських країн понад 26 мільйонів євро. При цьому в середньому в Туреччині для заяв на отримання шенгенської візи збір становить 120-125 євро, британської — від $130 до $1105, а візи до США близько $200.