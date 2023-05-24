Європейські країни повністю припинили видачу віз туркам

Візова політика європейських країн щодо громадян Туреччини погіршується, що викликає серйозне занепокоєння у туристичному секторі республіки. Деякі європейські країни повністю припинили видачу віз турецьким громадянам на певний період, що стало шоком для туристів та турагентів.

Так, згідно з інформацією, опублікованою турецькою газетою Turizmguncel, представники туристичної агенції Tourism Current висловили занепокоєння ситуацією, що погіршується, і заявили, що проблема з візами не вирішується, а лише посилюється.

Співробітник турецької турфірми, що спеціалізується на організації поїздок до європейських країн, повідомив: «Раніше ми могли отримати візу через 1-1.5 місяці, а тепер нам призначають зустріч на два місяці пізніше».

В даний час особливо гостро проблема торкається таких найбільш популярних серед турецьких туристів напрямків, як Німеччина, Італія та Іспанія. Саме до цих країн-учасниць Шенгенської угоди турки найчастіше звертаються за візами. Ця трійка європейських держав оголосила про припинення видачі віз на тиждень, що серйозно підірвало попереднє планування поїздок турецьких мандрівників. Але є інші.

Відомо, що французьке консульство призначило зустрічі лише наприкінці липня, а Греція запровадила квоти для туристичних агенцій. Мова йде всього про 3-5 квот на день деяким турфірмам, тоді як іншим взагалі їх не надає. Така неоднозначна вибірковість серйозно ускладнює роботу турецького туризму.

Тепер у турагентів стурбованість викликають тури, заплановані на липень, оскільки агентства побоюються, що візи не будуть видані на момент початку поїздки. Не виключено, що це лише початок. Такі дії значно ускладнюють переміщення турецьких громадян і завдають шкоди туристичним агентствам та всьому турсектору.