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ПолітикаТУРЕЧЧИНА

Ердоган відступив, він не висилатиме західних дипломатів

Євгеній Подольський

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган відмовився від наміру надіслати послів десяти західних країн.

Ердоган сказав, що західні дипломати зробили крок назад після того, як Сполучені Штати та інші дипломатичні місії заявили, що дотримуватимуться дипломатичної конвенції про невтручання у внутрішні справи країни перебування.

У суботу Ердоган зажадав оголосити послів персонами нон грата через їхній заклик звільнити уродженця Парижа турецького активіста Османа Кавали, який перебуває у в’язниці чотири роки без вироку, нагадує BNT.

Після запобігання дипломатичній кризі офіційний представник Держдепартаменту Нед Прайс заявив, що Вашингтон продовжить діалог з Анкарою для вирішення розбіжностей.

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