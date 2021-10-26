Эрдоган отступил, он не будет высылать западных дипломатов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался от намерения выслать послов десяти западных стран.

Эрдоган сказал, что западные дипломаты сделали шаг назад после того, как Соединенные Штаты и другие дипломатические миссии заявили, что будут соблюдать дипломатическую конвенцию о невмешательстве во внутренние дела страны пребывания.

В субботу Эрдоган потребовал объявить послов персонами нон грата из-за их призыва освободить уроженца Парижа турецкого активиста Османа Кавалы, который находится в тюрьме четыре года без приговора, напоминает BNT.

После предотвращения дипломатического кризиса официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Вашингтон продолжит диалог с Анкарой для разрешения разногласий.