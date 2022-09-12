Чому «турецькі зуби» стали популярними, хоча це моторошна стоматологічна процедура, яку не варто повторювати

Є безліч причин любити Туреччину: комусь подобається клімат, комусь — дружелюбність місцевого населення, інші люблять кухню чи лазневі практики… А ще користується попитом турецька охорона здоров’я. Всім відомо, що багато чоловіків, які зіткнулися з «проблемою принца Гаррі», їдуть до Стамбула та Аланії для того, щоб бюджетно і цілком якісно зробити пересадку волосся. Чи знаєш ти, що саме в Туреччині винайдено головний стоматологічний тренд останніх років?

«Гарна посмішка за доступною ціною» — так позиціонується модне досягнення турецької стоматології. «Турецькі зуби» стали трендом завдяки блогерам та інфлюєнсерам, які довідалися, що на території колишньої Османської імперії — справжній рай для тих, хто потребує нових зубів, але не готовий за це переплачувати.

Натомість місцеві бізнесмени від медицини чуйно відреагували на потреби своїх потенційних пацієнтів — клініки, в яких роблять «турецькі зуби», виглядають суперчасно та дуже фотогенічно. А сам процес налагоджений таким чином, що складається враження: отримати нову посмішку не складніше, ніж нову стрижку!

Стамбул, Ізмір та Анталія – центри виробництва “турецьких зубів”.

Вартість проекту розраховується щоразу індивідуально, проте одне залишається незмінним: навіть з урахуванням дороги та проживання придбати зуби в Туреччині виявляється дешевше, ніж у Європі, США та Україні.

Отже, що взагалі таке “турецькі зуби”? Це особлива ультрашвидка технологія отримання сліпучої посмішки. Натуральні зуби сточуються до «пеньків», після чого на них надягають коронки, що закріплюються спеціальним клеєм, а ясени припікаються лазером для дезінфекції та швидкого загоєння.

Коронки мають квадратну форму і типовий сяючий білий колір, тому «турецькі зуби» видно здалеку неозброєним оком.

Що залучає до такої технології пацієнтів? Насамперед, звичайно, дешевизна та швидкість установки. Зовнішній вигляд у результаті теж досить яскравий – «свіжі» турецькі зуби виглядають зовсім як дорогі коронки імплантів.

Однак і мінусів більш ніж достатньо.

Процедура дуже болісна, причому неприємні відчуття зберігаються ще довго – залишки натурального зуба, заклеєні всередині коронки, можуть стати джерелом цілого спектру дискомфортних переживань. Недбайливість фахівця або дефект матеріалу лише посилять цей неприємний ефект, до того ж зуб може зруйнуватися. Хоча практично всі турецькі клініки дають гарантію на свою роботу, може виявитися важко нею скористатися вже повернувшись до країни проживання; до того ж, звичайно, гарантія не страхує нікого від закриття клініки.

Багато хто вважає (а деякі клініки підтримують цю оману), що «стоматологічна відпустка» в Туреччині забезпечить їх звичайними вінірами за вигідною ціною. Для встановлення вінірів сточується лише невелика частина зуба, компенсувати пошкодження досі можливо. Але дешеві «турецькі зуби» передбачають повне обточування натуральних зубів. Наново нічого не виросте і, у разі невдачі, може виявитися важко навіть поставити нову коронку, бо її не втримають змучені запаленням ясна. Економія у разі обернеться дуже серйозними витратами.

Звичайно, в Туреччині є й «нормальні» стоматологічні послуги і, можливо, їхня вартість за інших рівних і з урахуванням коливань валютних курсів може виявитися цілком вигідною. Однак питання зручності виконання гарантійних зобов’язань та мовного бар’єру в такому разі, як і раніше, стоїть. Важливо ретельно зважити всі за і проти, наважуючись на такі серйозні процедури!