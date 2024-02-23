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Два найкращі пляжі Європи знаходяться в Туреччині

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Два найкращі пляжі Європи знаходяться в Туреччині
Photo by Atıf Zafrak on Unsplash

Сервіс для мандрівників Tripadvisor провів дослідження та представив список найкращих пляжів Європи у 2024 році.

У переліку найкращих європейських пляжів присутні два турецькі пляжі. Один із них — пляж Ізтузу, розташований неподалік міста Дальян у провінції Мугла. Він посів 16 місце.

Другий — відомий пляж Коньяалти в Анталії, він знаходиться на 21 місці списку.

Трійку лідерів серед європейських пляжів склали Прайя-да-Фалезія в Португалії, Спьяджа дей Конільї в Італії та Ла-Конча в Іспанії.

Примітно, що до списку потрапив навіть пляж із Ісландії – це Рейнісфьяра (Reynisfjara), пляж із чорним піском, розташований на південному узбережжі, поряд із містечком Вік. Він посів 4-те місце рейтингу.

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