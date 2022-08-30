Дешевої Туреччини у 2023 році не буде: готельні контракти вже укладаються з подорожчанням 20% у твердій валюті

Туристичний сектор Туреччини, який поступово оговтується від наслідків пандемії, почав на місяць раніше укладати готельні контракти на 2023 рік – у серпні замість вересня-жовтня. Однак у договорах між готелями та туроператорами тепер фігурують зростання цін на 20-50%, і це не в турецькій лірі, курс якої постійно падає, а в іноземній валюті. Це означає, що дешевих турів до Туреччини наступного року не буде, причому вже не тільки через авіаперевезення, що подорожчало як цього літа, але саме через дорогі готелі.

Незважаючи на геополітичні потрясіння в Європі та війну в Україні, турецькі готелі активно продають номери на наступний сезон. Зокрема Туреччина спостерігає стабільно високий інтерес з боку британських та німецьких туристів, тим більше на холодний зимовий період. Цим і пояснюється раніше укладення контрактів на наступний сезон. Готелі, які торік подорожчали на 10-15 відсотків, зазначили, що вони бачать великий попит на контракти, які мають бути укладені з турфірмами наступного року, повідомив Turizmajansi.

Збільшення щонайменше на 20% в іноземній валюті

Експерти туризму, які заявили про високий попит на відпочинок з-за кордону, переважно з Європи, розповіли, що нові готельні контракти на 2023 рік укладаються за вищими цінами – зростання цін становить щонайменше 20 відсотків в іноземній валюті. У деяких готелях та районах збільшення сягає 50 відсотків. Для українських туристів у разі зростання долара це означає ще більше підвищення цін на відпочинок у улюбленій Туреччині.

Віце-президент Федерації готельєрів Туреччини (TÜROFED) Бюлент Бюльбюлоглу заявив, що вони почали укладати контракти на 2023 рік: «2023 виглядає дуже добре. Якщо у світі нічого критичного не станеться, я думаю, що ми встановимо рекорди в Туреччині та курортній провінції Мугла».

Водночас видання процитувало слова Осман Бенуа, власника туристичної компанії, яка постачає на курорти Туреччини туристів із Німеччини. За його словами, спіраль зростання цін ще не закінчилась. «У сезоні 2023 року ціни на курортний відпочинок будуть на 15-20 відсотків вищими, ніж цього року. Люди продовжуватимуть їздити у відпустку, але тривалість відпочинку може бути скорочена через зростання цін», – резюмував експерт.