Аеропорт Стамбула знову став найбільш завантаженим у Європі

Стамбульський аеропорт знову став найзавантаженішим у Європі, повідомляє газета “Hurriyet Daily News”.

Газета наводить дані Європейської організації авіаційної безпеки (EUROCONTROL), згідно з якими в період 19-25 вересня стамбульський аеропорт, розташований у європейській частині турецького мегаполісу, знову став найзавантаженішим аеропортом у Європі. У цей період щодня виконувалося в середньому 1286 рейсів.

Минулого місяця ЄВРОКОНТРОЛЬ повідомив, що в період з 24 по 30 серпня аеропорт Стамбула був найбільш завантаженим аеропортом у Європі: за день було зареєстровано 1310 рейсів.

Генеральний директор аеропорту Кадрі Самсунлу сказав, що з початку цього року аеропорт обслужив 47 мільйонів пасажирів.

За даними Європейської організації з безпеки аеронавігації, турецький національний перевізник Turquoise Airlines входив до п’ятірки найбільш завантажених у Європі в період з 19 по 25 вересня, в середньому було зареєстровано 1376 рейсів.