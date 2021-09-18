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США

Заходи безпеки біля Капітолію посилено через демонстрації прихильників Трампа

Гліб Парфененко
Посилення заходів біля Капітолію через демонстрації прихильників Трампа

Сотні поліцейських дбатимуть про безпеку навколо Капітолія у Вашингтоні через демонстрації на підтримку людей, які штурмували будівлю Конгресу США 6 січня в спробі скасувати поразку на виборах колишнього президента Дональда Трампа.

Навколо будівлі Конгресу знову встановили чорний паркан висотою майже 2,5 метра, як і протягом приблизно шести місяців після нападу.

100 співробітників Національної гвардії також знаходяться в режимі очікування, а співробітники служби безпеки проводять додаткові перевірки пасажирів, які прибувають в найближчий аеропорт Вашингтона, щоб запобігти насильству.

Організатори демонстрації заявили, що очікують, що захід буде мирним. Однак вчора начальник поліції Капітолію заявив, що «є деякі погрози розправи» в зв’язку з заходом, в якому правоохоронні органи спробують уникнути зіткнень між прихильниками і противниками Трампа.

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