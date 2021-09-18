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США

Меры безопасности у Капитолия усиленно из-за демонстраций сторонников Трампа

Глеб Парфененко
Меры безопасности у Капитолия усиленно из-за демонстраций сторонников Трампа

Сотни полицейских заботиться о безопасности вокруг Капитолия в Вашингтоне из-за демонстрации в поддержку людей, которые штурмовали здание Конгресса США 6 января в попытке отменить поражение на выборах бывшего президента Дональда Трампа.

Вокруг здания Конгресса вновь установили черный забор высотой около 2,5 метра, как и в течение примерно шести месяцев после приступа.

100 сотрудников Национальной гвардии также находятся в режиме ожидания, а сотрудники службы безопасности проводят дополнительные проверки пассажиров, прибывающих в ближайший аэропорт Вашингтона, чтобы предотвратить насилие.

Организаторы демонстрации заявили, что ожидают, что мероприятие будет мирным. Однако вчера начальник полиции Капитолия заявил, что «есть некоторые угрозы расправы» в связи с мероприятием, в котором правоохранительные органы попытаются избежать столкновений между сторонниками и противниками Трампа.

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