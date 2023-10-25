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З Червоного моря почалася втеча: туристів туди возити побоюються

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
З Червоного моря почалася втеча: туристів туди возити побоюються

З Червоного моря почалася втеча — круїзні оператори, які вже змінили у середземноморських маршрутах Ізраїль на Кіпр і Туреччину, згортають і «червономорські» маршрути, які навіть не передбачали заходи до Ізраїлю. Однак причина та сама — конфлікт на Близькому сході, і туристів туди возити побоюються.

Згідно з інформацією Mirror, йдеться про два маршрути, які в зимовому сезоні 2023-2024 скасувала круїзна компанія MSC Cruises. “У світлі поточної геополітичної ситуації та для забезпечення безпеки своїх пасажирів та екіпажу”, як заявив круїзний оператор, було знято маршрут у Червоному морі на лайнері MSC Orchestra з 8 листопада 2023 року по 17 квітня 2024 року.

При цьому він не передбачав заходи до портів Ізраїлю — туристам пропонувалися заходи до Єгипту, Йорданії та Саудівської Аравії. Також було скасовано зимову програму на лайнері MSC Sinfonia з 12 листопада 2023 року по 15 квітня 2024 року, що заходить у Середземномор’я та порт Хайфа в Ізраїлі.

Крім того, зміни в розкладі будуть внесені і в «гранд-вояжі» на лайнерах MSC Virtuosa, MSC Opera та MSC Splendida. Ці круїзи тривають більше 20 днів, проходять по різних акваторіях і як пункти призначення обов’язково включають в маршрут Єгипет та Йорданію. Щоправда, поки що невідомо, якими саме ці зміни будуть.

Що стосується скасованих маршрутів, то туристам пропонують перенести свою подорож на круїз аналогічною тривалістю на іншому лайнері або отримати повне повернення коштів. Як заявили представники туроператора PAC Group, генерального представника круїзної компанії MSC Cruises і Explora Journeys, як альтернатива пасажирам лайнера MSC Orchestra пропонується альтернативний круїз на MSC Opera по Перській затоці. Причому бонус їм буде надано бортовий кредит на будь-які додаткові послуги від 100 € на каюту.

Також можна перенести круїз на будь-який інший з відправленням до травня 2024 року по Перській затоці, Середземномор’ю, Північній Європі або Карибському басейні. Важливо, щоб вона була доступна в даний час у продажу. Якщо ж туристів не влаштують запропоновані альтернативи, вони можуть анулювати свій круїз та отримати повне повернення його вартості та додаткових послуг, що надаються MSC Cruises.

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