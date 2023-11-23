Всі розділи
ГоловнаСШАУ США чоловік купив старий круїзний лайнер та переобладнав для життя
СШАТуризм

У США чоловік купив старий круїзний лайнер та переобладнав для життя

Ремонт триває вже кілька років: за цей час новий власник встиг переїхати на судно та відреставрувати чимало приміщень.

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Чоловік купив за оголошенням старий круїзний лайнер та переобладнав для життя: ось як він виглядає зсередини

Гортаючи сайт онлайн-оголошень Craigslist, мешканець США Крістофер Вілсон побачив незвичайну пропозицію: один із користувачів виставив на продаж покинутий круїзний лайнер. Хоча спочатку Крістофер відгукнувся лише заради інтересу, історія набула несподіваного повороту.

Історія почалася в 2008 році, коли Крістофер вирішив зв’язатися з продавцем лайнера, прикинувшись зацікавленим покупцем. Йому було цікаво, що пропонує автор оголошення, тому він домовився про візит на судно.

Перед ним постав величезний пасажирський човен близько 300 метрів завдовжки. Судно виглядало занедбаним, але, як і раніше, значним, і Крістофера швидко захопила думку відновити цей незвичайний об’єкт.

У США чоловік купив старий круїзний лайнер та переобладнав для життя

Він заглибився в історію походження судна і з’ясував, що його спустили на воду в 1955 році і став першим великим круїзним лайнером, збудованим у Німеччині після закінчення Другої світової війни. «У нього одна з найбільш вражаючих конструкцій, які я коли-небудь бачив. Сходи просто чудові. Це майже те саме, що знайти в гаражі старий “корвет” із 60-х. Ви можете бачити, наскільки він вишуканий, але такий занедбаний, що стає сумно», — каже чоловік.

Вілсон не розповідає, скільки йому коштувала покупка лайнера, проте стверджує, що угода була «вигідною». Незабаром після придбання він приступив до реконструкції та ремонту судна.

У США чоловік купив старий круїзний лайнер та переобладнав для життя

Почав Крістофер з того, що розчистив простір — він виніс сотні мішків зі сміттям, що накопичилися на борту за роки простою. Роботи вимагали багато часу – як і дорога до будинку і назад. Тож згодом Крістофер вирішив переїхати на лайнер.

У США чоловік купив старий круїзний лайнер та переобладнав для життя

З моменту покупки лайнера Крістофер Вілсон, заручившись допомогою кількох волонтерів, встиг оновити лобі, кілька віталень та деякі каюти. Крім того, він дав судну нове ім’я, назвавши його “Аврора”.

У США чоловік купив старий круїзний лайнер та переобладнав для життя

Дивно, але Крістофер Вілсон не перший, хто вибрав круїзний лайнер як місце свого проживання. IT-фахівець із США Райан Гутрідж провів на схожому судні 300 днів.

Новини партнерів

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

У квітні перше місто у світі почне продавати туристам вхідні квитки

Італія
З квітня 2024 року перше місто у світі офіційно...

Складено рейтинг 10 найбільш відвідуваних країн світу 2023 року

Велика Британія
Що робить напрямки найбільш відвідуваними у світі? Багата історія,...

У Єгипті запустили нову екскурсію на байках у старовинне місто-примару неподалік Хургади

Єгипет
У Єгипті вкотре продемонстрували здатність зробити визначну пам'ятку, що...

Турист у Таїланді виявив у себе стрічкового хробака після вживання популярної місцевої страви

Медицина
Японський турист зіткнувся з неприємним сюрпризом після відвідин Таїланду,...

У США літак повернувся до аеропорту через коня на борту

США
Як повідомляє телеканал ABC News, у США літак, що...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаLifeStyleРосіяCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетВелика Британія

Популярні теми

COVID-19курйозВійна РФ проти УкраїниПоради туристамЄвропакоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму