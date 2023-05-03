У США 70-річний турист відбився від пуми камінням

Чоловік отримав рвані рани, зараз він у задовільному стані.

В американському штаті Юта 70-річний турист вижив після нападу пуми. Вона атакувала його, коли чоловік пробирався через густий гай у каньйоні Даймонд-Форк.

Як пише CBS News, тварина напала на туриста і повалила її на землю. Пенсіонер не розгубився, схопив каміння та кинув їх у пуму. Він продовжував жбурляти, поки дика тварина не відступила. Після цього турист дістався своєї машини і поїхав до лікарні.

За словами співробітника офісу шерифа, він отримав рвані рани на голові та руках. Наразі турист перебуває у “задовільному стані”.

Представники влади повідомили, що співробітники відділу ресурсів дикої природи штату Юта намагалися відшукати пуму, але не досягли успіху.