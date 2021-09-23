Стало відомо які професії зникнуть швидше за все в цьому десятилітті

З швидким розвитком нових технологій змінюється і ринок праці. Якщо в 19 столітті в сільському господарстві була зайнята величезна частина людей, то сьогодні це відноситься і до інших секторів, таким як торгівля або транспорт. У найближчі роки зміни триватимуть у міру зникнення одних професій на користь інших.

За оцінками Бюро статистики і праці США (Bureau of Labor Statistics), в період з 2020 по 2030 рік у США буде створено 11,9 мільйона робочих місць. Однак в той же час, багато робочих місць зникнуть. Ось самі швидко зникають професії за це десятиліття згідно з прогнозом бюро:

Найбільше зниження зайнятості спостерігається в друкованій діяльності. За поточне десятиліття кількість робочих місць у цій сфері в США скоротиться на 16 300. У процентному вираженні зайнятість скоротиться на 36%.

Працівники, що стежать за належним утриманням міст і правильністю паркування, скоротяться на 35%, а кількість операторів атомних електростанцій – майже на 33%.

Відразу за ними йдуть фрезерувальники, токарі та слюсарі. У цій групі скорочення зайнятості за це десятиліття складе майже 30 відсотків.

B топ-10 найбільш швидко зникаючих професій також увійдуть телефонні оператори, годинникарі, продавці “від дверей до дверей”, фахівці з введення даних і шевці.

Вісім з 20 кращих в цій ĸатегоріі будуть пов’язані з адміністративною і офісною діяльністю. Також відбудеться скорочення в сферах виробництва товарів, послуг і продажів, але в менших масштабах.

У всіх випадках основною причиною зникнення цих робочих місць буде автоматизація.