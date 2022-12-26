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Сніговий шторм у США: десятки загиблих, тисячі скасованих авіарейсів

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Сніговий шторм у США: десятки загиблих, тисячі скасованих авіарейсів

Як повідомляє Associated Press, через снігову бурю і сильні морози в США за останні дні загинули не менше 34 людей.

Сніговий шторм обрушився на більшість штатів країни. За даними Національної метеорологічної служби США (NWS), рекомендації або попередження про підвищений рівень погодної небезпеки отримали понад 200 млн американців із 48 штатів. Карта метеорологічної служби «відображає одне з найбільших попереджень і рекомендацій про зимову погоду за історію спостережень» — вони охоплюють безпрецедентно велику територію — від Великих озер північ від країни річки Ріо-Гранде на кордоні з Мексикою.

У штаті Нью-Йорк заборонено рух дорогами. Починаючи з 23 грудня, авіакомпанії по всій країні скасували майже 10 000 авіарейсів.

Різко зросло навантаження на електромережі, і майже 2 млн будинків залишилися без електроенергії, половина з них перебувають у штатах Нью-Йорк та Мен.

Висота кучугур місцями перевищує метр, вітер досягає ураганної сили. Через замети на дорогах застряють навіть машини рятувальних служб. Люди замерзають у своїх будинках та вмирають, не дочекавшись швидкої допомоги.

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