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Складено рейтинг найбільш завантажених аеропортів світу

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Складено рейтинг найбільш завантажені аеропорти світу

Міжнародна рада аеропортів (ACI) склала рейтинг повітряних гаваней на основі останніх даних про їх завантаження. У рейтингу брали участь понад 2600 аеропортів у 180 державах.

Найбільш завантаженим аеропортом світу в 2022 році стала повітряна гавань Атланти – вона обслужила 93.7 млн пасажирів, на 23.8% більше, ніж роком раніше.

На другому місці – аеропорт Даллас/Форт-Уерт з 73.4 млн мандрівників. На третьому рядку розмістилася авіагавань Денвера (69 млн пасажирів).

У списку також є аеропорти Чикаго (68 млн), Дубая (66.1 млн), Лос-Анджелеса (65 млн), Стамбула (64 млн), Делі (61 млн), Лондона (59 млн) та Парижа (57 млн).

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