Складено рейтинг найбільш завантажених аеропортів світу

Міжнародна рада аеропортів (ACI) склала рейтинг повітряних гаваней на основі останніх даних про їх завантаження. У рейтингу брали участь понад 2600 аеропортів у 180 державах.

Найбільш завантаженим аеропортом світу в 2022 році стала повітряна гавань Атланти – вона обслужила 93.7 млн пасажирів, на 23.8% більше, ніж роком раніше.

На другому місці – аеропорт Даллас/Форт-Уерт з 73.4 млн мандрівників. На третьому рядку розмістилася авіагавань Денвера (69 млн пасажирів).

У списку також є аеропорти Чикаго (68 млн), Дубая (66.1 млн), Лос-Анджелеса (65 млн), Стамбула (64 млн), Делі (61 млн), Лондона (59 млн) та Парижа (57 млн).