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Рекордна хвиля холоду накриває США, тисячі рейсів скасовано

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Хвиля холоду накриває США, тисячі рейсів скасовано

Холодний фронт, що проходить через США, порушив передсвяткові плани американців, скасував тисячі рейсів та завалив снігом дороги.

Вчора не було виконано понад 2156 рейсів – внутрішніх чи міжнародних: до США чи з США. На сьогодні достроково скасовано ще 1576 рейсів. Наразі найбільше скасованих рейсів повідомили аеропорти Чикаго та Денвера.

Притулки для бездомних переповнені. У Канзас-Сіті, штат Міссурі, одна людина загинула після того, як її автомобіль перекинувся в крижану річку.

Холодне повітря рухається через центральні штати на схід, і попередження про вітер і холод зачіпають близько 135 мільйонів людей. У Монтані температура впала до мінус 46 градусів за Цельсієм. Школи та гірськолижні курорти закриті, кілька тисяч клієнтів залишились без електрики. У Де-Мойні та Айові при вітрі температура відчувається як мінус 38 градусів за Цельсієм. Ці температури уможливлюють обмороження менш ніж за п’ять хвилин.

У Буффало, штат Нью-Йорк, синоптики прогнозують сильний снігопад та пориви вітру до 105 км/год, а в Денвері зафіксовано мінус 31 градус за Цельсієм, найхолодніший день за 32 роки.

Наразі в районі Чикаго йде сніг, мінус 18 градусів за Цельсієм, але з вітром відчувається, як мінус 31 градус, а стовпчик термометра продовжує падати. На завтра, за прогнозом метеорологів, буде ще холодніше.

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