Проаналізувавши 23,2 млн відгуків туристів, названо ТОП найбільших туристичних пасток у світі

ТОП найбільших туристичних пасток у світі презентували на сторінках видання USA Today. Місця, які заманюють туристів, а потім розчаровують їх — підбиралися на основі аналізу 23,2 млн. відгуків туристів у Google.

Акцент, втім, зроблено на американські реалії та американських туристів — достатньо сказати, що на вершині топу опинився монумент «Чотири кути» на «стику» штатів Арізона, Нью-Мексико, Колорадо та Юта — про який навряд чи знають туристи з інших країн, включаючи більшість українців.

Загалом відгуки відбиралися за простим критерієм: як часто у відгуках згадуються терміни «туристична пастка», «переоцінений» або «дорогий». За їх числом і відбиралися пам’ятки, що розчарували.

Розкажемо про відомих. У топ-5 як найдорожчих, так і визначних пам’яток, що розчаровують, потрапила Блакитна лагуна в Ісландії. Туристи запевняють, що ціни там високі — від 67 доларів на людину, в годину пік — удвічі вищі, а дивитися особливо нема на що.

У Південно-Східній Азії її аналогом став пагорб Пенанг у Малайзії. Найчастіше відгуки що це – туристична пастка отримував контрольно-пропускний пункт Чарлі в Берліні – колишній пункт пропуску між Східним і Західним Берліном – він отримав найбільшу кількість згадок “пастки для туристів” в проаналізованих відгуках.

Також туристів розчарували скульптура Русалочки у Копенгагені та «Писяючого хлопчика» у Брюсселі, бамбуковий ліс Арасіяма в Японії та навіть голлівудська Алея слави у Каліфорнії. Також «дісталося» Танцюючому будиноку у Празі та Іспанським сходам в Римі. Їхню популярність туристи вважають скоріше невиправданою.