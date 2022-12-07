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Нью-Йорк вперше визнано найдорожчим для життя містом світу

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Нью-Йорк вперше визнано найдорожчим для життя містом світу

Нью-Йорк уперше визнано найдорожчим для життя містом світу. Відповідний рейтинг двічі на рік складається Economist Intelligence Unit (EIU) – аналітичним підрозділом британського журналу The Economist.

Перший рядок переліку Нью-Йорк ділить із Сінгапуром, який неодноразово очолював цей рейтинг раніше.

Також до ТОП-10 найдорожчих міст світу були включені Тель-Авів, Гонконг, Лос-Анджелес, Цюріх, Женева, Сан-Франциско, Париж, Копенгаген та Сідней.

При цьому EIU відзначає сильне зростання вартості життя у всіх містах рейтингу — за рік у середньому ціни підвищилися на 8.1% у місцевих валютах, це рекорд за останні 20 років.

При цьому рекордне зростання зафіксовано у Каракасі (Венесуела), де ціни підскочили на 132%. Укладачам рейтингу довелося виключити Каракас із дослідження, щоб уникнути спотворень.

Аутсайдерами рейтингу стали Дамаск, Тріполі та Тегеран.

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