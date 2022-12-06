Названо європейські країни з високим рівнем крадіжок

Європа завжди вважалася безпечною для туристів. І так, порівняно з іншими напрямками тут справді сприятливі умови для подорожі та рівень злочинності низький. Проте за останні роки у п’яти країнах рівень крадіжок значно зріс, передає Dip.org.ua із посиланням на Traveloffpath.com.

Євростат, агентство, яке відповідає за європейську статистику, оприлюднило офіційний рівень крадіжки за період 2019-2020 років. Хоча поточні дані ще не охоплюють 2021 та 2022 роки, вони показують, де був зосереджений сплеск злочинності до того, як COVID вразив увесь світ.

До пандемії кількість “серйозних нападів та злочинів” у ЄС неухильно зростала: у період з 2019 по 2020 рік було зареєстровано в середньому 40,8 крадіжки на сто тисяч мешканців.

Так, п’ять західних країн страждають від вищого рівня крадіжок, зареєстрованих поліцією:

Бельгія – 102,2/100 000;

Іспанія – 95,6/100 000;

Португалія – 87,2/100 000;

Швеція – 83,3/100 000;

Люксембург – 75,4/100 тисяч.

Так, кишенькові крадіжки залишаються поширеною проблемою у великих містах цих країн.

Позитивним моментом є те, що дані щодо країн ЄС/ЄАВТ, які тісно пов’язані між собою та утворюють єдиний ринок, а також щодо кандидатів у ЄС, таких як Албанія та Україна, у звіті Євростату свідчать про тенденцію до зниження злочинних діянь: кількість повідомлень про крадіжках у міських центрах скоротилося на 19%, а крадіжок із зломом – на 13%.