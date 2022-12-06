Експерти назвали найкращі місця в світі для романтичного відпочинку

Куди б ви не вирушили у подорож зі своїм обранцем, будь-яка поїздка майже завжди гарантує обмін захоплюючими враженнями та можливість дізнатися щось нове одне про одного.

Одна з найкращих сторін відносин — наявність постійного супутника в подорожі. Під час спільної подорожі світом легко розкрити у своєму партнері, а можливо, і в собі, ті сторони, яких ви раніше не бачили, дізнатися один про одного щось нове. Наприклад, ваша дівчина отримує задоволення від дайвінгу зі скелі або ваш хлопець може потоваришувати з ким завгодно, незважаючи на те, що може сказати лише одну фразу місцевою мовою. Крім того, подорожі дозволяють парам знайти близькість іншого роду, ніж у звичайному повсякденному житті. Розкажемо про найкращі місця у світі для пар.

Балі, Індонезія

Балі відомий як “Острів богів”. Тут будь-яка пара легко знайде заняття до душі. Піші прогулянки по пишній зелені, мавпячим лісам і горбистим рисовим полям, танці під діджейські сети та світлові шоу до світанку, безліч пляжів (від білосніжних піщаних берегів на південному узбережжі до більш несподіваного чорного піску, який ви побачите на північному та західному узбережжі) все про Балі.

Крім історичних храмів і святинь, якими славиться острів, тут також є висококласні курорти на будь-який смак.

Туристів в Індонезії чекає в’язниця за інтимний зв’язок поза шлюбом

Санторіні, Греція

Санторіні — це хмарний оазис, який огортає мандрівників неземною фантазією, тому не дивно, що він користується популярністю серед молодят, які шукають ідеальне місце для медового місяця. Романтика острова значною мірою виправдовує себе: погуляйте горбистими вулицями в оточенні яскраво-білих стін і блакитних дахів, а вечорами помилуйтеся неймовірними заходами сонця. Як тільки сонце сідає, місто спалахує вогнями, а будинки, церкви та ресторани сяють, як зірки.

Сафарі в Танзанії

Крім поїздки до Танзанії, щоб здійснити похід на жахливу гору Кіліманджаро, багато хто відвідує країну через неймовірні місця збереження дикої природи та національних парків. Поїздка на сафарі дозволить вам і вашій другій половинці отримати нові враження: побачити лева в дикій природі, вперше здійснити поїздку африканськими рівнинами, засіяними баобабами, зустріти когось із місцевого племені. Ви обов’язково захочете відвідати кратер Нгоронгоро, найбільшу у світі бездіяльну та неушкоджену вулканічну кальдеру.

Чашоподібна форма створює природний кордон для тварин, підвищуючи шанси, що любителі сафарі зможуть побачити всю Велику п’ятірку – лева, гепарда, носорога, слона та буйвола – під час екскурсії. Національний парк Серенгеті – ще одне популярне місце для сафарі через масові сезонні міграції антилоп гну та зебр, велику популяцію левів.

Тулум, Мексика

Два основних стовпи багатьох романтичних канікул — це інтимна обстановка та захоплюючі враження, а в Тулумі багато й того, й іншого. Ви можете чергувати відпочинок на тропічних пляжах, підводне плавання з маскою і трубкою в парку водних розваг, парку Шель-Ха, купання в природній воронці (або сеноті) і відвідування руїн мая, які становлять одне з найбільш незайманих місць у своєму роді. Після дня, насиченого відпочинком, пригодами або тим, і іншим, «вишнею на торті» стане напій у барі, який більше схожий на джунглі.

Вістлер, Канада

Відмінний спосіб зблизитися як пара — це зайнятися активним відпочинком, а катання на лижах у горах Вістлер і Блеккомб відмінно підходить як для досвідчених, так і для лижників-початківців. Ви можете вирушити в гори численними трасами різної інтенсивності, помилуватися видом на засніжені дерева з висоти польоту з розлогих гондол, зробити перерву на обід і завершити день в одному з барів на схилі. Якщо після одного дня катання на лижах у вас підкошуються ноги, і ви втомилися від швидкісного спуску, біля підніжжя вершин на вас чекає набагато більше розваг. Село Вістлер — це жвавий пішохідний центр з барами, магазинами та ресторанами.

Каппадокія, Туреччина

Для казкового відпочинку немає нічого більш придатного, ніж пейзаж, буквально усіяний “казковими димарями”, що є високі тонкі кам’яні конуси на скельних ділянках Каппадокії. Печерні церкви, підземні міста та будинки, висічені у скелях, створюють химерну ауру, зазвичай призначену для вигаданого світу. Парячи високо над скелястою місцевістю на повітряній кулі, ви відчуєте себе блукаючими астронавтами, що відкривають цивілізацію на Місяці — у будь-якому випадку, потойбічний досвід змусить вас знову відчути дитяче подив і трепет.

Хаконе, Японія

Хоча Хаконе і не так романтичний для прогулянок квітучою сакурою, як його сусід Кіото, він знаходиться в одноденній поїздці від Токіо і пропонує відпочинковий відпочинок найрозслаблюючим способом: курорти на гарячих джерелах. Крім відпочинку в онсен (гарячих джерелах) у традиційному рекані (японському готелі), ви можете відвідати природні пам’ятки, такі як озеро Аші та вулкан Фудзі, або відвідати храм червоної пожежної машини Хаконе та музей скульптур просто неба. Багато варіантів транспорту також більше схожі на міні-пригоди: човни, канатні дороги, залізничні маршрути горами.

Північне сяйво у Північній Норвегії

Якщо ви вважаєте спостереження за зірками романтичним заняттям, то вам сюди. Цей регіон займає близько третини території Норвегії, вважається найкращим місцем для спостереження за північним сяйвом з осені до середини квітня, тоді як з травня по липень сонце все ще видно пізно вночі в результаті явища, що називається “північне сонце”. Вирушайте ще далі на північ на Шпіцберген, найпівнічніший населений регіон Європи, щоб насолодитися 24-годинним денним світлом із квітня по серпень. На протилежному кінці на Шпіцбергені в січні та лютому спостерігаються “полярні ночі”, коли ніч триває близько 24 години, що робить північне сяйво особливо помітним.

Порту, Португалія

Порту — це прибережне торгове місто, яке переносить вас у більш ранні часи з його брукованими вулицями, церквами в стилі бароко та переважанням сімейних підприємств та портових заводів, найвідоміших товарів експорту регіону. У прилеглій долині Дуоро ви можете відвідати виноградники, де вино виробляється вже 2000 років, спробувати вино, взяти участь у збиранні врожаю, потоптати виноград. У місті, просоченому культурою виноробства, ви і ваша друга половинка можете п’яніти навіть без вина.

Узбережжя Амальфі, Італія

Відоме своєю природною та архітектурною красою узбережжя Амальфі є чудовим вибором для романтичного середземноморського відпочинку. Насолоджуйтеся природою, подорожуйте невеликими селами з мальовничим краєвидом на море, відвідайте такі відомі місця, як “Смарагдовий грот” (Grotta dello Smeraldo), середньовічні церкви, сади та музеї. Якщо ви хочете побути наодинці, тут ви знайдете відокремлені готелі з видом на океан і розкішними зручностями.

Буенос-Айрес, Аргентина

У галасливій столиці Аргентини у вас і вашої другої половинки не бракує розваг. Тут на вас чекають жива розважальна програма, безліч ресторанів та барів. Радимо відвідати також жвавий район La Boca, відомий танго-танцями та пішохідною доріжкою, вздовж якої вишикувалися ремісничі майстерні, будинки та магазини, пофарбовані в яскраві основні кольори.

Острови Вітсандей, Австралія

Знаходячись у самому серці Великого Бар’єрного рифу, на 74 островах біля узбережжя Квінсленду ви зможете познайомитись із неймовірними місцями. Пляж Уайтхейвен — один з найвідоміших пляжів з білим піском на островах, і, незважаючи на те, що він є популярним місцем для туристів, він тягнеться більш ніж на 4 милі, що дозволяє легко знайти своє власне місце. Крім того, ви можете здійснити кілька справді незабутніх та романтичних екскурсій, таких як політ над Серцевим рифом на гелікоптері, підводне плавання на Великому Бар’єрному рифі.

Барбадос

На західному узбережжі Барбадосу розташовано кілька висококласних курортів з різними пропозиціями, які зроблять ваш відпочинок на Карибах ще незабутнішим. Вирушайте на класичні екскурсії островом, такі як підводне плавання, приватні морські прогулянки, відвідайте місцеві визначні пам’ятки — мальовничі сади Ханта та будинок дитинства Ріанни. Щоб познайомитися з місцевою кухнею та культурою, насолоджуйтеся піднятим п’ятничним вечором у ресторані Oistins fish fry або скуштуйте найкращий ром острова на винокурні Mount Gay rum distillery. Ви також можете розслабитись, просто насолоджуючись прекрасними пляжами. Незалежно від того, наскільки ви активні, Барбадос є одним з кращих місць відпочинку для пар. Деякі готелі пропонують унікальні враження для пар, які бажають ще більше посилити романтику. Для незабутньої вечері вирушайте на скелю, звідки відкривається вид на воду в спекотній, прикрашеній вогнем обстановці.

Далматинське узбережжя, Хорватія

Щоб провести незабутню романтичну відпустку, орендуйте човен і пропливіть уздовж узбережжя Далмації в Хорватії. Якщо ви почнете свою подорож Дубровником і закінчите в Спліті, ви отримаєте всебічне уявлення про країну, від морських досліджень до огляду визначних пам’яток як невеликих портових містечок, так і великих. Жвавий сезон тут триває з червня до початку вересня, але поїздки, наприклад, у жовтні — чудовий варіант, якщо ви хочете трохи більше тиші та усамітнення на березі Адріатичного моря.

Котсуолдс, Англія

Пориньте у романтичний період під час відпустки у мальовничій англійській сільській місцевості. Пагорби і поля усіяні найвигадливішими містами, які ви коли-небудь знаходили — популярні зупинки включають Стоу-он-те-Уолд, Буртон-он-те-Уотер та Касл-Комб.

Кауаї, Гаваї

Знайдіть рай разом у поїздці на Кауаї. Острів поєднує в собі найкраще зі світів з пишними джунглями та прекрасними пляжами, так що ви можете проводити дні, відпочиваючи на березі та досліджуючи його природні чудеса пішки, на човні чи гелікоптері.