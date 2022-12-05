Валенсія стала найкращим містом для експатів

Агентство InterNations провело дослідження та склало рейтинг із 50 міст світу, які є найкращими для іноземних фахівців (експатів).

Лідирує у цьому списку Валенсія, третє за величиною місто Іспанії. У цьому місті респонденти відзначили систему громадського транспорту, можливості для зайняття спортом, безпеку.

Друге місце належить Дубай (ОАЕ), а третє – Мехіко (Мексика).

Аутсайдерами рейтингу стали Йоганнесбург, Каїр та Куала-Лумпур.

Рейтинг InterNations складається на основі опитування близько 12 000 респондентів із 180 країн, які працюють за кордоном.